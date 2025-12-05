Habertürk
        PKK/YPG ile Suriye güvenlik güçleri arasında çatışma | Dış Haberler

        PKK/YPG ile Suriye güvenlik güçleri arasında çatışma

        Halep'in doğusundaki Deyr Hafer bölgesinde terör örgütü PKK/YPG ile Suriye güvenlik güçleri arasında çatışma yaşandığı bildirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.12.2025 - 01:51 Güncelleme: 05.12.2025 - 01:56
        PKK/YPG ile Suriye güvenlik güçleri arasında çatışma
        Suriye'de, Halep'in doğusunda yer alan Deyr Hafer bölgesinde terör örgütü PKK/YPG ile güvenlik güçleri arasında çatışma çıktı.

        Yerel kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Suriye'de SDG adını kullanan terör örgütü PKK/YPG, Deyr Hafer'de konuşlu Suriye ordusu birliklerine keskin nişancılarla ateş açtı.

        Suriye ordusu da terör örgütünün saldırılarına uzun namlulu silahlar ve insansız hava araçlarıyla (İHA) karşılık verdi.

        Resmi kaynaklardan çatışmayla ilgili henüz bilgi aktarılmadı.

        Terör örgütü PKK/YPG, işgal ettiği bölgelerden Suriye hükümeti kontrolündeki bölgelere sık sık saldırılar gerçekleştiriyor.

        *Fotoğraf: AA, temsilidir

