Plymouth Argyle - Chelsea U21 maçı istatistikleri

İngiltere EFL Trophy Güney Grup C maçında Plymouth Argyle ile Chelsea U21, 30 Ekim 2018 Salı günü karşı karşıya gelecek. Müsabakanın saati 22:30. Ev sahibi Plymouth Argyle, son 2 maçında 0 galibiyet, 2 beraberlik aldı. Chelsea U21 son 2 mücadelede 2 beraberlik yaşadı.

Maçın iddaa kodu 431. İddaa'da Plymouth Argyle kazanır 2.20, berabere biter 3.00, Chelsea U21 kazanır 2.40 oranıyla bahisçilere sunuldu.

Plymouth Argyle önceki hafta Exeter City mücadelesinde 2-2 berabere kaldı.

Chelsea U21 ise Yeovil Town maçında 1-1 berabere kaldı.

Kendi sahasında 1 mağlubiyet alan Plymouth Argyle, 0 gol attı ve 3 gol yedi.

Chelsea U21, dış sahada 1 galibiyet, 1 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda Chelsea U21 4 kez gol sevinci yaşadı, 3 kez topu ağlarında gördü.

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