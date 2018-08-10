Plymouth Argyle - Southend United maçı heyecanı

İngiltere 1.Lig maçında Plymouth Argyle ile Southend United, 11 Ağustos 2018 Cumartesi günü karşı karşıya gelecek. Müsabakanın saati 17:00. Plymouth Argyle, son 5 maçında 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 yenilgilik form durumunda. Southend United, geride kalan 5 maçta 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

İddaa'dan 341 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Plymouth Argyle kazanırsa 2.60, beraberlik çıkarsa 2.80, Southend United sahadan galip ayrılırsa 2.20 oranını elde edecekler. Alt oranı 1.55, üst oranı 1.80. Karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.45 olarak belirlenirken, karşılıklı gol yokun oranı 1.80.

Plymouth Argyle önceki hafta Gillingham mücadelesinde 5-2 yenildi.

Southend United ise Bristol Rovers maçında 0-0 berabere kaldı.

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