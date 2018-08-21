Plymouth Argyle - Wycombe Wanderers maçı öncesi rakamlar

İngiltere 1.Lig maçında Plymouth Argyle ile Wycombe Wanderers, 21 Ağustos 2018 Salı günü karşı karşıya gelecek. Müsabakanın saati 21:45. Maç öncesi Plymouth Argyle 1 puanla 20. sırada, Wycombe Wanderers 1 puanla 23. sırada bulunuyor. Plymouth Argyle son 5 maçında 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 yenilgi ile oynadı. Wycombe Wanderers son 5 mücadelede 4 galibiyet, 1 beraberlik ve 0 mağlubiyet yaşadı.

Maçın iddaa kodu 469. İddaa'da Plymouth Argyle kazanır 1.90, berabere biter 2.90, Wycombe Wanderers kazanır 3.00 oranıyla bahisçilere sunuldu. 2.5 gol altının oranı 1.50, 2.5 gol üstünün oranı 1.85. Maçta karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.55, karşılıklı gol yokun oranı ise 1.65.

Plymouth Argyle önceki hafta Barnet mücadelesinde 1-0 yenildi.

Wycombe Wanderers ise Newport County maçında 2-1 kazandı.

Kendi sahasında 0 galibiyet, 1 beraberlik, 0 mağlubiyet alan Plymouth Argyle, 1 gol attı ve 1 gol yedi.

Wycombe Wanderers, dış sahada 0 galibiyet, 0 beraberlik, 1 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda Wycombe Wanderers 0 kez gol sevinci yaşadı, 3 kez topu ağlarında gördü.

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