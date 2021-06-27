Polis olmak isteyen adaylar ilk önce YKS'ye girdi. Polis olabilmek için PMYO polislik başvuru şartlarını tamamlamak ve polislik sınavlarına girmek gerekiyor. PMYO Polislik başvurusu için TYT'den kaç net, kaç puan yapmak gerekir? PMYO 2021 polis alımı başvuru şartları neler? İşte detaylar...

PMYO 2021 POLİSLİK TABAN PUANLARI KAÇ?

YÖK'ten yapılan açıklamaya göre, bu yıla mahsus olmak üzere YKS'de baraj 10 puan düştü. Bu yılla sınırlı kalmak şartıyla baraj puanı TYT'de 150, AYT ve YDT'de ise 170'e çekildi.

YKS Temel Yeterlilik Testi'nden (TYT) 150 puan alan ve barajı geçen öğrenciler, Polis Meslek Yüksek Okulu tercihlerini yapabilecek. 2020 PMYO taban puanı henüz açıklanmadı ancak geçtiğimiz beş yılın puanları şöyle:

2016: 270

2017: 260

2018: 260

2019: 250.

PMYO 2021 POLİS ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

Polis Akademisi Başkanlığı Polis Meslek Yüksekokulları için adaylardan TYT dışında bazı genel nitelikler aranacak. Bunlar ise, 18 yaşını tamamlamış ve 26 yaşında gün almamış olmak, Erkeklerde 167 cm ve Kadınlarda 162 cm boyundan kısa boylu olmamak, Herhangi bir sağlık sorunu olmamak, Güvenlik soruşturmasından ve arşiv araştırmasından olumlu sonuç alabilmek, Alkol veya uyuşturucu gibi maddelerden herhangi bir tedavi görmüyor veya görmüş olmamak gibi genel nitelikler aranacak.