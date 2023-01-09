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Podolski'den olay hareket! Kendi düzenlediği turnuvadan atıldı

Bir dönem Galatasaray forması giyen yıldız oyuncu Lukas Podolski, kendi düzenlediği yardım turnuvasında hakemle tartıştı ve oyundan atıldı

Podolski'den olay hareket! Kendi düzenlediği turnuvadan atıldı
HABERTURK.COM

Bir dönem Türkiye'de Galatasaray forması giyen ve kariyerine Polonya'da devam eden Lukas Podolski, kendi yardım kuruluşu ile bir yardım maçı düzenledi. Alman yıldız, turnuvada çok konuşulacak bir harekete imza attı.

Bir pozisyon sonrası hakemle tartışan Podolski sonrasında kırmızı kartla oyundan atıldı.

Karara kızan Alman yıldız hakemin talimatına karşı gelerek reklam panolarından atladı. Podolski'nin olayın ardından saha kenarında hakemlere su attığı anlar kameralara yansıdı.

Podolski'nin takımı Gornik Zabrze maçın geri kalanını rakibinden bir kişi eksik oynadı ve Rot-Weiss Essen saniyeler sonra gol buldu.

Lukas Podolski, Galatasaray forması ile 75 maça çıkıp 34 gol ve 18 de asist yapmıştı.

İşte Podolski'nin hakemle tartışı anlar:

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