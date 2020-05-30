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Poliester elyaf ithalatına korunma önlemi soruşturması

Ticaret Bakanlığı tarafından hazırlanan İthalatta Korunma Önlemlerine İlişkin Tebliğ, Resmi Gazete'de yayımlandı. Tebliğ ile poliester elyaf ithalatında korunma önlemi uygulanması için yerli üreticiler tarafından yapılan başvuru neticesinde soruşturma açılması ve yürütülecek soruşturmanın usul ve esasları belirlendi.

Resmi Gazete
AA

Poliesterlerden sentetik devamsız liflerin (poliester elyaf) ithalatında korunma önlemi soruşturması açılmasına karar verildi.

Ticaret Bakanlığı tarafından hazırlanan İthalatta Korunma Önlemlerine İlişkin Tebliğ, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Tebliğ ile poliester elyaf ithalatında korunma önlemi uygulanması için yerli üreticiler tarafından yapılan başvuru neticesinde soruşturma açılması ve yürütülecek soruşturmanın usul ve esasları belirlendi.

Başvuruya istinaden yapılan ön incelemede, ithalatın son dönemde artış gösterdiği ve yerli üreticilerin karlılık, kapasite kullanım oranı, stoklar gibi bazı ekonomik göstergelerinde bozulmalar olduğu tespit edildi.

İthalatta Korunma Önlemlerini Değerlendirme Kurulunca, korunma önlemi soruşturması açılmasına karar verildi.

Soruşturma, 9 ay içinde tamamlanacak, gerekli hallerde bu süre 6 ay uzatılabilecek.

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