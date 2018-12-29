Polis adaylarının zorlu eğitimi

Emniyet Genel Müdürlüğünün polis ihtiyacının karşılanması için Polis Akademisine bağlı 4 aylık eğitimin verildiği Polis Meslek Eğitim Merkezlerinde, polis adayları mesleğe en iyi şekilde hazırlanıyor. 360 saatlik teorik ve uygulamalı dersin 148 saatinde silahla atış, müdahale yöntemi ve suçlu yakalama teknikleri öğrenen polis adayları, emniyetin envanterinde bulunan uzun namlulu silahlarla da atış talimi yapıyor