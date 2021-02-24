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HaberlerGündem3. SayfaPOLİS AFFETMEDİ! Son dakika: Trafik polisi hırsızlara ateş açtı!
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Trafik polisi hırsızlara ateş açtı!

İstanbul'da otomobil çalan hırsızların önü, trafik polisleri tarafından kesildi. Polise silah çeken şüpheliler otomobilden çıkıp, yaya olarak kaçarken, polisin ateş açarak hırsızları durdurmaya çalıştığı anlar güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı

POLİS AFFETMEDİ! Son dakika: Trafik polisi hırsızlara ateş açtı!
Trafik polisi hırsızlara ateş açtı!
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DHA

İstanbul Esenyurt'taki, Cumhuriyet Mahallesi'nde akılalmaz bir olay meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 4 şüpheli sabah saatlerinde Beylikdüzü'nde birden fazla otomobilden hırsızlık yaptı. Şüpheliler bununla yetinmeyip buradan bir otomobili de çaldı.

TRAFİK POLİSLERİ FARK ETTİ

DHA'da yer alan habere göre şüpheliler, çaldıkları otomobille Esenyurt Cumhuriyet Mahallesi'ne geldi. Burada park halindeki lüks otomobilin yanına yaklaşan hırsızlar, aracın ön panelini sökerken bu sırada yoldan geçen trafik polisleri tarafından fark edildiler.

POLİS DURDURMAK İÇİN ATEŞ AÇTI

Trafik polisleri çekiciyle hırsızların kaçış güzergahını kapattı. Çekiciden inen polis, hırsızlara doğru yöneldiği sırada şüpheliler panikle çaldıkları araca bindi. Şüphelilerden birinin kaçarken polise silah çektiği öğrenilirken, polis de şüphelileri durdurmak için ateş açtı.

OLAY GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI

Biri kadın dört hırsız çalıntı otomobilden inerek yaya olarak kaçtı. Film sahnelerini aratmayan o anlar, caddede bulunan güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

POLİS, HER YERDE HIRSIZLARI ARIYOR

Polis ekipleri şüphelilerin çaldığı otomobil ile ön panelini sökmeye çalıştıkları lüks otomobilde inceleme yaptı. Ekipler, azılı hırsızları yakalamak için çalışma başlattı.

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