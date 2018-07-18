Karin Ellen Hitzel 7 yıldır Manavgat'ta yaşıyordu

Manavgat Sorgun Mahallesi Titreyengöl Caddesi'ndeki tripleks evde tek başına yerleşik yaşayan Alman Karin Ellen Hitzel, bir arkadaşı tarafından 8 Temmuz günü saat 20.00 sıralarında evin bahçesindeki ağacın yanında hareketsiz yatarken bulundu. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. DHA'nın haberine göre, yapılan ilk incelemede birkaç gün önce öldüğü belirlenen Hitzel'in cenazesi, savcının incelemesinin ardından kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Antalya Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Karin Ellen Hitzel'in evine olaydan bir hafta önce hırsız girdiği, komşularına bu olayı anlattığı belirtildi. Cinayet ihtimaline karşı olay yeri inceleme ekipleri evin pencerelerinde parmak izi tespiti yaptı.
VÜCUDUNDA KIRIKLAR TESPİT EDİLDİ
Olayın ardından çalışmalarını il genelinde yoğunlaştıran Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Karin Ellen Hitzel'in yüzünde, burnunda, çenesinde ve boyun kısmında kırıklar olduğunu belirledi. Alman kadının komşularının ifadelerine başvuruldu ve son telefon görüşmeleri incelendi. Olayı aydınlatmak için gece gündüz aralıksız çalışan ekipler, Karin Ellen Hitzel'in komşusu ve ilçede geçici inşaat işçisi olarak çalışan Ş.A. tarafından öldürüldüğü şüphesi üzerine araştırmasıyı bu yönde sürdürdü.
CİNSEL İLİŞKİ TEKLİFİNİ REDDEDİNCE ÖLDÜRMÜŞ
Ş.A. ile Karin Ellen Hitzel'in 4 Temmuz günü kadının evinin bahçesinde birlikte alkol aldığı belirlendi. Ş.A.'nın bir süre alkol aldıktan sonra Hitzel'e cinsel ilişki teklifinde bulunduğu, kadının "Sen hiç aynaya bakmıyorsun galiba" demesi üzerine sinirlenerek, taşla vurduğu ve boğarak öldürdüğü ortaya çıktı. Ş.A.'nın daha sonra bahçede kadının üzerini otlarla örttüğü, aynı günün akşamında da otobüsle Hatay'a kaçtığı belirlendi.
POLİS ÇOBAN VE ÇİFTÇİ KILIĞINDA ÇALIŞTI
Ş.A.'nın peşine düşen ekipler, 10 Temmuz'da Kepez ilçesi Kızıllı köyü ormanlık alanda önceden tanıdığı ve çeşitli suçlardan kaydı bulunan arkadaşı Ö.Ç.'nin yanında saklandığını tespit etti. Ekipler, Ş.A.'yı yakalamak için bölgede günlerce çoban ve çiftçi kılığında çalışma yaptı. Polis dikkat çekmemek için bölgede hayvan otlattı, traktör ve kamyonetlerle çiftçilik yaptı. Ekipler bu sabah Ş.A. ve Ö.Ç.'yi araçla kaçmaya çalışırken yakaladı. Şüphelilerin üzerinde ruhsatsız 2 av tüfeği ele geçirildi. Asayiş Şube Müdürlüğü'nde ifade işlemleri tamamlanan Ş.Ö. ve Ö.Ç. adliyeye sevk edildi.
Karin Ellen Hitzel'in 7 yıldır Manavgat'ta yaşadığı, Almanya'da 1 kızı ve 2 evlatlığı olduğu öğrenildi.
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