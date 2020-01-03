Polis maaşı 2020

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
HaberlerMerak Edilenler

Polis maaşı 2020: Polis maaşı ne kadar oldu? İşte zam oranı

Polis maaşı ne kadar oldu? sorusu merak ediliyor. 2020 Ocak ayından itibaren Polis ne kadar maaş alacak? Yıl sonu enflasyon farkının açıklanması ile beraber Polis maaşlarına da zam geldi. İşte 2020 zamlı Polis maaşları

Polis maaşı 2020

SSK ve BAĞ-KUR emekli aylıkları ocak ve temmuz aylarında, bir önceki altı aylık dönemdeki enflasyon oranında artırılıyor. Memur maaşları ile memur emekli aylıklarındaki artış ise toplu sözleşmeye göre yapılıyor. Ancak, bir önceki altı aylık dönemde yapılan toplu sözleşme zammı enflasyonun altında kalırsa, aradaki fark maaş zammına yansıtılıyor.

TEMMUZ’DA NE OLMUŞTU?

Temmuz ayında SSK ve BAĞ-KUR emekli aylıkları yüzde 5.01 oranında artırıldı. Memur maaşları ile emekli memur aylıklarına ise yüzde 6.02 oranında zam yapıldı.

2020'DE MEMUR MAAŞLARI, SSK, BAĞ-KUR VE EMEKLİ SANDIĞI EMEKLİ MAAŞLARINA ZAM

Aralık ayı enflasyon rakamının açıklanmasıyla, memur maaşları ile SSK, BAĞ-KUR ve Emekli Sandığı emekli aylıklarına ocak ayında yapılacak artışlar belli oldu. Memur maaşları ve emekli memur aylıkları yüzde  5.49 oranında, SSK ve BAĞ-KUR emekli aylıkları da yüzde 6.49 oranında artırılacak.

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞLARI 2020

EN DÜŞÜK EMEKLİ AYLIKLARI  (TL)  
   
 EskiYeni
SSK (2000 ÖNCESİ) 1982,62111,3
SSK (2000 SONRASI)1181,41258,0
BAĞ-KUR (ESNAF)1774,71889,8
BAĞ-KUR (TARIM)1249,61330,7
MEMUR2521,72660,2
   
EMEKLİ MEMUR AYLIKLARI (TL)  
   
 EskiYeni
Müsteşar (1/1)9088,29587,2
Genel müdür (1/1)8033,48474,5
Şube müdürü (Lisans - 1/4)3082,83252,0
Memur (Lisans - 1/4)3016,03181,6
Öğretmen (1/4)3101,93272,1
Kaymakam 1. sınıf (1/4)5265,55554,6
Başkomiser (1/4)3207,93384,0
Polis memuru (8/1)3207,93384,0
Hemşire (Lisans - 1/4)3014,93180,4
Mühendis (1/4)3782,43990,1
Teknisyen (Lise -1/4)2632,22776,7
Profesör (1/4)7194,97589,9
Araştırma görevlisi (1/4)3780,33987,9
İmam-hatip3101,93272,1
Avukat (1/4)3101,93272,1
En düşük memur emekli aylığı2522,02660,4
*Memur emekli aylıklarına ek ödeme dahildir  


EN DÜŞÜK EMEKLİ MEMUR MAAŞLARI 2020

Memur maaşları ne olacak?
 EskiYeni
Araştırma görevlisi (8/1)54615761
Araştırmacı (9/1)36523852
Asistan (Sağlık hizmetleri - 6/1)56916003
Avukat (9/1)49525224
Başasistan (Sağlık hiz. 5/1)64686823
Başkomiser (8/1)54685768
Başmüfettiş (1/1)83208777
Bekçi (Lisans 9/1)41804409
İlçe belediye başkan yardımcısı57656081
Daire başkanı (1/1)86609135
Diş tabibi (8/1)53155607
Doçent (1/1)72607659
Doktor öğretim üyesi (5/1)62506593
Ebe (9/1)40374259
Hademe (15/1)31583331
Hakim (7/1)87759257
Hakim adayı (9/1)55275830
Hemşire (9/1)40324253
Hizmetli (15/1)31583331
İmam/hatip (9/1)36673868
İtfaiyeci (9/1)36233822
Kaymakam (4/1)68777255
Komiser (8/1)53805675
Koruma ve güvenlik görevlisi (13/1)34053592
Memur (9/1)34063593
Mübaşir (11/1)33563540
Müfettiş (7/1)60336364
Müfettiş yardımcısı (9/1)54875788
Müezzin (9/1)36673868
Mühendis (7/1)53005591
Orman muhafaza memuru (11/1)37583964
Öğretmen (9/1)38044013
Polis (11/1)50055280
Programcı (9/1)41544382
Profesör (1/1)84828948
Sağlık memuru (9/1)40324253
Şef (7/1)36873889
Şube müdürü (7/1)46704926
Usta öğretici (11/1)34033590
Uzman yardımcısı (9/1)55765882
Uzman (7/1)60936428
Vaiz (9/1)38624074
Vali (1/1)1252613214
Veteriner hekim (7/1)52725561
Yoklama memuru (11/1)34033590
Zabıta memuru (9/1)34743665

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Sağlık memuru maaşı 2020: Sağlık memuru maaşı ne kadar oldu? İşte zam oranı
MERAK EDİLENLERSağlık memuru maaşı 2020
Programcı maaşı 2020: Programcı maaşı ne kadar oldu? İşte zam oranı
MERAK EDİLENLERProgramcı maaşı 2020
Öğretmen maaşı ne kadar? 2020: Öğretmen maaşı ne kadar oldu? İşte zam oranı
MERAK EDİLENLERÖğretmen maaşı ne kadar?
Orman muhafaza memuru maaşı 2020: Orman muhafaza memuru maaşı ne kadar oldu? İşte zam oranı
MERAK EDİLENLEROrman muhafaza memuru maaşı 2020
Mühendis maaşı ne kadar? 2020: Mühendis maaşı ne kadar oldu? İşte zam oranı
MERAK EDİLENLERMühendis maaşı ne kadar?
Müezzin maaşı 2020: Müezzin maaşı ne kadar oldu? İşte zam oranı
MERAK EDİLENLERMüezzin maaşı 2020
Müfettiş yardımcısı maaşı ne kadar? 2020: Müfettiş yardımcısı maaşı ne kadar oldu? İşte zam oranı
MERAK EDİLENLERMüfettiş yardımcısı maaşı ne kadar?
Müfettiş maaşı 2020: Müfettiş maaşı ne kadar oldu? İşte zam oranı
MERAK EDİLENLERMüfettiş maaşı 2020
Mübaşir maaşı ne kadar? 2020: Mübaşir maaşı ne kadar oldu? İşte zam oranı
MERAK EDİLENLERMübaşir maaşı ne kadar?
Memur maaşı 2020: Doçent maaşı ne kadar oldu? İşte zam oranı
MERAK EDİLENLERMemur maaşı 2020

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X