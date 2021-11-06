DHA

Olay ilçeye bağlı Reşadiye Mahallesi’nde saat 14.00'de meydana geldi. İ.U. ile kayınbiraderi emekli polis memuru Adnan Okur arasında arazi anlaşmazılğı yüzünden tartışma çıktı. Tartışma sırasında Okur, İ.U.'yu bıçakla yaraladı. İ.U.'nun kardeşi polis memuru M.U. da Adnan Okur'u tabancayla 2 bacağından ve göğsünden vurdu.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ağır yaralı olarak Kadirli Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Okur, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olayla ilgili olarak M.U. jandarma tarafından gözaltına alınırken soruşturma başlatıldığı öğrenildi.