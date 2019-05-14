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Polise 'Buna da makas atayım mı?' diyen maganda yakalandı

İstanbul’da E-5 ve TEM Otoyolu’nda aşırı hız yapıp polis aracına dahi ‘makas’ atarak trafiği tehlikeye sokan o maganda sürücü yakalandı

İstanbul

İstanbul’da E-5 ve TEM Otoyolu’nda polis aracına da ‘makas’ atarak trafiği tehlikeye sokan o maganda sürücü yakalandı.

Habertürk'ten Mustafa Şekeroğlu'nun haberine göre, trafikte 'makas' atarak seyreden magandalardan biri de dün ortaya çıkmıştı. İstanbul'da E-5 Karayolu ve TEM Otoyolu’nda ortaya çıkan trafik magandası, lüks otomobille defalarca makas atarak trafiği tehlikeye sokarken, tüm bu anları da kameraya kaydetmişti. Emniyet şeridini 140 km hızla geçerek polis otosunu gören magandanın "Buna da makas atayım mı?" sözleri büyük tepki çekmişti. Bu sözlerin ardından göz göre göre polis otosuna da makas atan maganda yoluna devam etmişti.

POLİS KİMLİĞİNİ TESPİT ETTİ

Bu görüntülerin ortaya çıkmasının ardından Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü’ne bağlı Sivil Trafik ekipleri harekete geçti. Yapılan incelemelerde, magandanın kullandığı araç ve kimliği tespit edildi. Trafik magandası Ü.T., polis ekiplerince yakalandı. Emniyette götürülüp ifadesi alınan Ü.T.'ye çeşitli cezalardan toplam 2004 TL ceza kesildi.

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