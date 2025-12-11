Habertürk
        Haberler Gündem Polisin durdurduğu otomobilden cephanelik ele geçirildi

        Polisin durdurduğu otomobilden cephanelik ele geçirildi

        Hatay'ın Erzin ilçesinde polisin silah kaçakçılarına yönelik yaptığı çalışma sonucu durdurulan otomobilde parçalar halinde ruhsatsız 90 tabanca ve yüzlerce silah malzemesi ele geçirildi. Gözaltına alınan ve işlemlerinin ardından adliye sevk edilen otomobilin sürücüsü M.Ç., tutuklandı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 11.12.2025 - 01:29 Güncelleme: 11.12.2025 - 01:29
        Polisin durdurduğu otomobilden cephanelik ele geçirildi
        Hatay İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, silah kaçakçılarının şehre sevkiyat yapacağı bilgisi üzerine dün il genelinde güvenlik önlemi aldı.

        Erzin ilçesinde şüphelendikleri otomobili durduran ekiplerin yaptığı aramada, parçalara ayrılmış ruhsatsız 90 tabanca ve silahlara ait yüzlerce malzeme ele geçirdi. Otomobil sürücüsü M.Ç. ise gözaltına alındı.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı sulh ceza hakimliği tarafından tutuklandı.

        Fotoğraf: DHA

        #HABER
        #Hatay
        #hatay haber
        #yerel haber
