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        Haberler Gündem Polisin motosiklet sürücüsü ile diyaloğu sosyal medyada beğeni topladı

        Polisin motosiklet sürücüsü ile diyaloğu sosyal medyada beğeni topladı

        Sosyal medyada yayılan ve ne zaman nerede çekildiği bilinmeyen videoda polis, bir motosiklet sürücüsünü yolun en sağından gitmemesi konusunda uyardı. Sürücünün ceza yazacağını zannettiği andan sonra gelişen diyalogda polis memuru sürücüye, "Araçların sağından gitme, hiçbir sürücü kolay kolay sağ aynasına bakmaz" dedi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 19.04.2024 - 16:05 Güncelleme: 19.04.2024 - 16:05
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        Polisten motosikletliye dostane uyarı
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        Trafikte zor anlar yaşayan ve kimi zaman da kendi canını tehlikeye atarak ilerleyen motosiklet sürücüsüne bir polis ceza ile değil, dostane bir konuşma ile uyarıda bulundu.

        O anların sosyal medyada paylaşıldığı ve izleyenin beğenisini topladığı videoda polis memuru kurye olduğu anlaşılan sürücüye “Araçların sağından gitme, hiçbir sürücü kolay kolay sağ aynasına bakmaz” dedi.

        Sürücünün cezadan bahsetmesinin ardından da dostane konuşmasına devam eden polis memuru “Ortadan git enkazından. Çünkü sağdaki sola, soldaki sağa geçmek için aynaya bakar. Sağdaki kaldırım var diye aynaya bakmaz. Üç kuruş için canını tehlikeye atma” dedi.

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