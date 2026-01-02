Polisin üzerine motosiklet süren 2 kişi tutuklandı

İçişleri Bakanı Yerlikaya'nın NSosyal hesabından yaptığı paylaşıma göre, Antalya'nın Alanya ilçesinde motosiklet sürücüleri M.A, D.U, Y.A. ve A.A.S, yol uygulaması yapan polislerin üzerine motosiklet sürüp akrobatik hareketler yaptı.

GEREĞİ YAPILDI✅

POLİSLERİMİZİN ÜZERİNE MOTOSİKLET SÜREN ŞAHISLAR TUTUKLANDI.



Antalya’nın Alanya ilçesinde yol uygulaması sırasında, görevli polislerimizin üzerine motosiklet sürüp, akrobatik hareketler yapan M.A., D.U., Y.A. ve A.A.S. isimli motosiklet sürücüleri Jandarmamız… pic.twitter.com/tL26tFbQy3 — Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) January 2, 2026

Söz konusu kişiler jandarma tarafından yakalanırken, M.A. ve D.U. çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Yerlikaya, paylaşımında, bu tür davranışlara "Dur" diyerek trafik kültürünü hep birlikte oluşturmak gerektiğini belirterek, şu ifadeleri kullandı:

"Yeni trafik kanunu teklifimizin amacı kazaları önlemek, can kaybını en aza indirmek, sürücülerin davranış biçimlerini olumlu yönde değiştirerek trafik kültürü oluşturmak. Caydırıcılık, trafik kültürünün gelişmesini ve kökleşmesini sağlayan en temel yapı taşıdır. Trafik kurallarını yok sayan, trafikte şov yaparcasına akrobatik hareketler yapan sürücüleri gördüğünüzde lütfen 112 Acil Çağrı Merkezimize bildirelim. Biz gereğini yaparız."

Bakan Yerlikaya, olaya ilişkin kamera görüntülerini de paylaştı.