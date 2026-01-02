Habertürk
Habertürk
        Polisin üzerine motosiklet süren 2 kişi tutuklandı | Son dakika haberleri

        Polisin üzerine motosiklet süren 2 kişi tutuklandı

        İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Antalya'nın Alanya ilçesinde yol uygulaması sırasında görevli polislerin üzerine motosiklet sürüp akrobatik hareketler yapan 2 kişinin tutuklanmasına ilişkin paylaşımda bulundu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.01.2026 - 19:18 Güncelleme: 02.01.2026 - 19:18
        Polisin üzerine motosiklet süren 2 kişi tutuklandı
        İçişleri Bakanı Yerlikaya'nın NSosyal hesabından yaptığı paylaşıma göre, Antalya'nın Alanya ilçesinde motosiklet sürücüleri M.A, D.U, Y.A. ve A.A.S, yol uygulaması yapan polislerin üzerine motosiklet sürüp akrobatik hareketler yaptı.

        Söz konusu kişiler jandarma tarafından yakalanırken, M.A. ve D.U. çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

        Yerlikaya, paylaşımında, bu tür davranışlara "Dur" diyerek trafik kültürünü hep birlikte oluşturmak gerektiğini belirterek, şu ifadeleri kullandı:

        "Yeni trafik kanunu teklifimizin amacı kazaları önlemek, can kaybını en aza indirmek, sürücülerin davranış biçimlerini olumlu yönde değiştirerek trafik kültürü oluşturmak. Caydırıcılık, trafik kültürünün gelişmesini ve kökleşmesini sağlayan en temel yapı taşıdır. Trafik kurallarını yok sayan, trafikte şov yaparcasına akrobatik hareketler yapan sürücüleri gördüğünüzde lütfen 112 Acil Çağrı Merkezimize bildirelim. Biz gereğini yaparız."

        Bakan Yerlikaya, olaya ilişkin kamera görüntülerini de paylaştı.

        *Haberin görselleri İHA tarafından servis edilmiştir.

