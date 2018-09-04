Görüntüler dehşete düşürdü

Olay dün sabah 07.30 sıralarında Çekmeköy Çamlık Mahallesi Akınalp Sokak’ta Meydana geldi. Cezaevinde görevli astsubay ve polis memuru arasında henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı kavga çıktı. İHA'nın haberine göre, çıkan silahlı kavgada polis memuru Süleyman Y. olay yerinde hayatını kaybederken, polisin gardiyan eşi ve cezaevinde görevli astsubay ise yaralandı.

Dehşete düşüren olayla ilgili güvenlik kamera görüntüleri de ortaya çıktı. Görüntülerde kavga eden Jandarma astsubay Aslan S. ve polis Süleyman A. birlikte yere düşüyor. Ellerinde silah olan ikili yerde de kavga etmeye devam ediyor. Bu sırada astsubay Aslan S., polis memuru Süleyman A'nın sırtına ateş ediyor. Ağır yaralanan polis memuru, buna rağmen silahını doğrultmaya çalışıyor. Ancak bir kez daha harekete geçen Aslan S., bu kez de polis memuru Süleyman A.'yı göğsünden vuruyor. Bu sırada ikilinin yanına polis memuru Süleyman A.'ın gardiyan karısı da geliyor.

YASAK İLİŞKİ İDDİASI

Olayla ilgili soruşturmada polisin ulaştığı bilgilere göre çatışmanın yasak ilişki iddiası yüzünden yaşandığı belirtildi. İddialara göre polis memurunun eşi, astsubayla yasak ilişki yaşıyordu. Bu iddialar üzerine polis memuru, sabah karşılaştığı astsubayla ile bu yüzden tartıştı ve tartışma silahlı çatışmaya dönüştü.

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