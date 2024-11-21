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        Haberler Bilgi Yaşam Polislik atama puanları ve puan türü: KPSS 2024 Polislik için kaç puan gerekir, hangi puan türüyle alım yapılıyor, en düşük kaç puanla polis olunur?

        Polislik atama puanları: KPSS 2024 Polislik için kaç puan gerekir, hangi puan türüyle alım yapılıyor?

        32. dönem POMEM ön başvuruları Polis Akademisi tarafından başlatıldı. Polis olmak isteyen adaylar polislik taban puanları araştırması yapıyor. Polis alımı için başvuru yapmak isteyen adayların KPSS'de Bakanlık tarafından belirlenecek taban puan ya da üzerinde puan almış olması gerekiyor. Peki KPSS 2024 Polislik için kaç puan gerekir, hangi puan türüyle alım yapılıyor, en düşük kaç puanla polis olunur?

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 21.11.2024 - 09:36 Güncelleme: 21.11.2024 - 09:42
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        Polislik taban puanları 32.dönem POMEM polis alımı başvuruları sonrası gündeme geldi. Lisans mezunları için yapılan 2023 veya 2024 yılı KPSS P3 puan türü, önlisans mezunları için 2024 KPSS P93 puan türü dikkate alınacak. 32. Dönem POMEM alımı kapsamında, Polis Meslek Eğitim Merkezleri Giriş Yönetmeliğinde belirtilen diğer şartları taşımak kaydıyla lisans mezunu (8.160) erkek ile (1.440) kadın ve önlisans mezunu (2.040) erkek ile (360) kadın olmak üzere toplam (12.000) öğrenci alımı yapılacak. Peki Polislik için KPSS en düşük atama puanı kaç, kaç puanla polis olunur?

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        POMEM KPSS TABAN PUANLARI KAÇ?

        Polis Akademisi Başkanlığına bağlı Polis Meslek Eğitim Merkezlerine ÖSYM tarafından lisans mezunları için yapılan 2023 veya 2024 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavlarının birinden P3 puan türünden en az (60,00), önlisans mezunları için yapılan 2024 Kamu Personeli Seçme Sınavından P93 puan türünden en az (65,00) taban puanı şartı aranacak.

        Ayrıca Şehit veya Vazife Malulü eş ve çocuklarından lisans mezunları için 2023 veya 2024 yılları içinde yapılan KPSS lisans puanı P3 puan türünden en az (48,00), önlisans mezunları için 2024 yılı içinde yapılan KPSS önlisans puanı P93 puan türünden en az (52,00) taban puan veya üzerinde puan almış olma koşulu dikkate alınacak.

        32. DÖNEM POMEM ÖN BAŞVURULARI BAŞLADI

        32. dönem POMEM ön başvuruları Polis Akademisi tarafından başlatıldı.

        Adaylar, 21 Kasım-9 Aralık 2024 tarihleri arasında http://www.pa.edu.tr adresinden e-devlet şifresi ile giriş yaparak ön başvurularını tamamlayabilecek.

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        POLİSLİK ÖNLİSANS/LİSANS PUANI NEDİR?

        Önlisans puanıyla polisliğe başvuru yapmak isteyen adaylar KPSS P93 puan türüne bakılıyor.

        Lisans mezunları için ise KPSS P3 puanı dikkate alınıyor

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        KONTENJAN BİLGİSİ

        32. Dönem POMEM alımı kapsamında, Polis Meslek Eğitim Merkezleri Giriş Yönetmeliğinde belirtilen diğer şartları taşımak kaydıyla lisans mezunu (8.160) erkek ile (1.440) kadın ve önlisans mezunu (2.040) erkek ile (360) kadın olmak üzere toplam (12.000) öğrenci alımı yapılacak.

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