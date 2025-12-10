Polisten kaçan ehliyetsiz sürücü tutuklandı

Kocasinan ilçesi Ray Caddesi'nde 8 Aralık’ta İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Motosikletli Polis Timleri Amirliği ekipleri tarafından yapılan uygulamalar sırasında polisin ‘dur’ ihtarına uymayan otomobilin sürücüsü İ.S.T., yanında bulunan Y.C.K. (22) ile kaçmaya başladı. Sürücünün otomobili, yaklaşık 30 dakika süren takip sonrası, Melikgazi ilçesi Esentepe Mahallesi Abdülhamid Han Bulvarı’nda polis tarafından lastiklerine ateş edilerek durduruldu.

Yapılan kontrollerde, sürücü İ.S.T.’nin ehliyetinin olmadığı ve 41 suç kaydı bulunduğu tespit edildi. Gözaltına alınan İ.S.T. ve Y.C.K., polis merkezine götürüldü. Gözaltına alınan 2 şüpheliden İ.S.T., emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, Y.C.K.’nin işlemleri sürüyor.

Ayrıca, araçta bir miktar uyuşturucu ele geçirilmesi üzerine sürücüye uyuşturucu kitiyle yapılan test sonucunda pozitif olduğu tespit edildi. Sürücü İ.S.T.’ye ‘uyuşturucu madde etkisinde araç kullanmak’, ‘trafik güvenliğini tehlikeye sokmak’ ve ‘sürücü belgesiz araç kullanmak’ ihlallerinden toplam 156 bin 623 TL idari para cezası da uygulandı.