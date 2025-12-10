Habertürk
        Polisten kaçan ehliyetsiz sürücü tutuklandı

        Polisten kaçan ehliyetsiz sürücü tutuklandı

        Kayseri'de 'dur' ihtarına uymayıp polisten kaçan ve 41 suç kaydı bulunduğu belirlenen ehliyetsiz sürücü İ.S.T.'ye (21) 156 bin 623 TL para cezası uygulandı. Şüpheli çıkarıldığı mahkemede tutuklandı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 10.12.2025 - 06:00 Güncelleme: 10.12.2025 - 06:00
        Polisten kaçan ehliyetsiz sürücü tutuklandı
        Kocasinan ilçesi Ray Caddesi'nde 8 Aralık’ta İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Motosikletli Polis Timleri Amirliği ekipleri tarafından yapılan uygulamalar sırasında polisin ‘dur’ ihtarına uymayan otomobilin sürücüsü İ.S.T., yanında bulunan Y.C.K. (22) ile kaçmaya başladı. Sürücünün otomobili, yaklaşık 30 dakika süren takip sonrası, Melikgazi ilçesi Esentepe Mahallesi Abdülhamid Han Bulvarı’nda polis tarafından lastiklerine ateş edilerek durduruldu.

        Yapılan kontrollerde, sürücü İ.S.T.’nin ehliyetinin olmadığı ve 41 suç kaydı bulunduğu tespit edildi. Gözaltına alınan İ.S.T. ve Y.C.K., polis merkezine götürüldü. Gözaltına alınan 2 şüpheliden İ.S.T., emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, Y.C.K.’nin işlemleri sürüyor.

        Ayrıca, araçta bir miktar uyuşturucu ele geçirilmesi üzerine sürücüye uyuşturucu kitiyle yapılan test sonucunda pozitif olduğu tespit edildi. Sürücü İ.S.T.’ye ‘uyuşturucu madde etkisinde araç kullanmak’, ‘trafik güvenliğini tehlikeye sokmak’ ve ‘sürücü belgesiz araç kullanmak’ ihlallerinden toplam 156 bin 623 TL idari para cezası da uygulandı.

        Öte yandan kovalamaca sırasında yaşanan 3 ayrı kazada yaralanan 2 vatandaşın, hastanedeki tedavilerinin ardından taburcu edildiği öğrenildi.

        Fotoğraf: DHA

        #HABER
        #kayseri
        #kayseri haber
        #yerel haber
