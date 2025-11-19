Polonya 10 bin asker görevlendirecek

Polonya’da kritik altyapıyı korumak ve Rus istihbaratıyla bağlantılı olduğu belirtilen sabotaj girişimlerine karşılık vermek için 10 bin askerin görevlendirileceği bildirildi.

Polonya'nın kamu yayıncısı TVP World'ün haberine göre, Polonya Başbakan Yardımcısı ve Savunma Bakanı Wladyslaw Kosiniak-Kamysz, “Horyzont” (Ufuk) adı verilen operasyonun kamu güvenliğini artırmayı ve kritik altyapıyı korumayı amaçladığını, çok sayıda devlet kurumunun bu operasyona dahil olacağını söyledi.

Operasyonun en büyüklerden biri olacağını ve 10 bin askerin görev yapacağını belirten Kosiniak-Kamysz, sokaklarda asker görülmesinin Avrupa’da olağan dışı olmadığını vurguladı.

Kosiniak-Kamysz, ordunun askeri olmayan faaliyetleri de görebileceğine dikkati çekerek “Polonya buna hazır, NATO’nun üçüncü büyük ordusuna sahibiz.” diye konuştu.

Polonya Genelkurmay Başkanı Wieslaw Kukula ise söz konusu operasyonun 21 Ekim’de başlayacağını kaydetti.

Kukula, yaklaşan Noel döneminin sabotaj saldırıları için elverişli bir dönem olarak görülebileceği konusunda halka uyarıda bulunarak şüpheli tehditleri bildirebilmeleri için kasım sonu veya aralık başında bir uygulama başlatılacağını ifade etti.

Polonya, Rusya’nın sabotaj eylemlerine karşı Ukrayna ile işbirliği yapacak

Öte yandan, Polonya Başbakanı Donald Tusk, ABD merkezli X sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile iki ülke özel servisleri ve devlet demir yolları arasında işbirliği biçimlerini kararlaştırdıklarını vurguladı.

Tusk, Rusya ile işbirliği yaptığı şüphesi bulunan kişilerin tespit etmeyi ve sabotaj eylemlerinin önlenmesini hedeflediklerini kaydetti.

Olay

Polonya ulusal medyasında yer alan haberlere göre, 16 Kasım'da yerel saatle 07.00 civarında Varşova ile Lublin arasındaki demir yolu hattında sefer yapan trenin makinisti, rayda hasar fark ederek durumu merkeze bildirmişti.

Bu gelişme üzerine yolcular ile tren personeli tahliye edilmiş ve söz konusu hat üzerindeki trafik durdurulmuştu.

Polonya Başbakanı Donald Tusk, Ukrayna’ya yardım ulaştırılması açısından da hayati önem taşıyan Varşova-Lublin demir yolu hattında, Mika köyü yakınında meydana gelen hasarın, patlayıcı madde kullanılan bir sabotaj eyleminden kaynaklandığını duyurmuş, aynı hatta Lublin'e daha yakın bir noktada da hasar tespit edildiğini kaydetmişti.

Tusk, daha sonra demir yolu hattına patlayıcıyla sabotaj eylemi gerçekleştiren 2 kişiyi tespit ettiklerini, bu kişilerin Rus istihbaratıyla işbirliği yapan Ukraynalılar olduğunu bildirmişti.