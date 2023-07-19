Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazarlar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet

        Polonya ile Almanya arasında 'çöp' gerginliği

        Polonya İklim ve Çevre Bakanı Anna Moskwa, Almanya'yı, Polonya'ya gönderdiği 35 bin ton çöpü temizlemekten kaçındığı için Avrupa Birliği Adalet Divanı'na şikâyet edeceklerini söyledi.

        Ajanslar
        Giriş: 19.07.2023 - 10:00
        ABONE OL
        ABONE OL
        Polonya ile Almanya arasında 'çöp' gerginliği
        ABONE OL
        ABONE OL

        Polonya Almanya’yı temizlemediği çöpler üzerine Avrupa Birliği Adalet Divanı'na şikayet ediyor.

        Polonya İklim ve Çevre Bakanı Anna Moskwa, bir radyoda konuk olduğu bir programda Almanya'yı Polonya'ya gönderdiği 35 bin ton çöpü temizlemeyi reddettiği için Avrupa Birliği Adalet Divanı'na şikâyet edeceklerini söyledi.

        Almanya'nın Polonya'nın 7 farklı bölgesine gönderdiği 35 bin ton çöpü temizlemekten kaçındığını ifade eden Moskwa, konuyu bu hafta Avrupa Birliği’nin en yüksek mahkemesi olan Adalet Divanı'na taşıyacaklarını ifade etti.

        Polonya İklim ve Çevre Bakanı Yardımcısı Jacek Ozdoba, geçtiğimiz Mayıs ayında Almanya hakkında rapor hazırlayacaklarını duyurmuştu. Polonya İklim ve Çevre Bakanlığı da dün sera gazı emisyonunda üst sınırı belirleyen AB Emisyon Ticaret Sistemi ile karbon salan benzinli ve dizel içten yanmalı motorlara sahip araçların satışının 2035 yılı itibarıyla AB ülkelerinde yasaklayan düzenlemeyi Avrupa Birliği Adalet Divanı'na götürdüğünü duyurmuştu.

        * Haberin görseli Shutterstock'tan servis edilmiştir.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Şurada Paylaş!

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Meteoroloji'den yüksek sıcaklık uyarısı!
        Meteoroloji'den yüksek sıcaklık uyarısı!
        Vergiler doları, faizler konutu neden tetikliyor?
        Vergiler doları, faizler konutu neden tetikliyor?
        Sıcaklık nedeniyle ilan edilen kırmızı alarm sürüyor!
        Sıcaklık nedeniyle ilan edilen kırmızı alarm sürüyor!
        Kiracısını çocuğunun önünde öldürdü
        Kiracısını çocuğunun önünde öldürdü
        Memurlar emekliliği beklemeye aldı
        Memurlar emekliliği beklemeye aldı
        İsrail'de gergin gece!
        İsrail'de gergin gece!
        Çanakkale'deki orman yangını kontrol altında
        Çanakkale'deki orman yangını kontrol altında
        Bodrum’da evlendiler
        Bodrum’da evlendiler
        Boşanmanın ardından manidar mesaj
        Boşanmanın ardından manidar mesaj
        Gelinine bıçak çeken oğlunu öldürdü
        Gelinine bıçak çeken oğlunu öldürdü
        Yüzde 40'ını çıkardı
        Yüzde 40'ını çıkardı
        Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi belli oldu!
        Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi belli oldu!
        Transferde son durum!
        Transferde son durum!
        1959 öncesinin şampiyonluklarını araştıracak Fenerli tarihçiler hazır, mesele GS’li tarihçileri bulabilmekte!
        1959 öncesinin şampiyonluklarını araştıracak Fenerli tarihçiler hazır, mesele GS’li tarihçileri bulabilmekte!
        TFF, yabancı kuralı için kararını verdi!
        TFF, yabancı kuralı için kararını verdi!
        "Sosyal medya" tartışmasında sevgilisini bıçakladı
        "Sosyal medya" tartışmasında sevgilisini bıçakladı
        Bilim insanları açıkladı! Doğum için en güvenli yaş...
        Bilim insanları açıkladı! Doğum için en güvenli yaş...
        İki ilde su kuyusu faciası: 3 ölü
        İki ilde su kuyusu faciası: 3 ölü
        Kayseri'de 15 askerin şehit olduğu saldırıda karar!
        Kayseri'de 15 askerin şehit olduğu saldırıda karar!
        1 yaşındaki bebeğin ölümünde anne ve sevgilisi tutuklandı!
        1 yaşındaki bebeğin ölümünde anne ve sevgilisi tutuklandı!