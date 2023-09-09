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        Haberler Gündem POMEM SONUÇ EKRANI| POMEM sonuçları açıklandı: POMEM 30. dönem fiziki parkur ve mülakat sınav sonuçları

        POMEM sonuçları açıklandı: POMEM 30. dönem fiziki parkur ve mülakat sınav sonuçları

        30. dönem POMEM ön başvuru sonuçları açıklandı. Sonuçların açıklanmasının ardından fiziki parkur ve mülakat sınavı tarihleri merak edilip araştırılıyor. Peki, POMEM sınavları ne zaman? İşte 30. dönem POMEM fiziki parkur ve mülakat sınavı tarihleriyle ilgili detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 09.09.2023 - 12:30 Güncelleme: 09.09.2023 - 12:30
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        POMEM 30. dönem fiziki parkur ve mülakat sınav sonuçları açıklandı. Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından açıklanan sınav sonuçları polis adaylarının yakın takibinde. Sonuçlar "https://www.turkiye.gov.tr/polis-akademisi-polis-akademisi-sinav-sonucu-sorgulama" adresi üzerinden sorgulanabiliyor. İşte POMEM 30. dönem fiziki parkur ve mülakat sınav sonuçları sorgulama ekranı...

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        30. DÖNEM POMEM SONUÇLARI AÇIKLANDI!

        30. dönem POMEM ön başvuruları 01 - 19 Mayıs 2023 tarihleri arasında pa.edu.tr adresi üzerinden alındı. 10.600 öğrenci alımı başvuru sonuçları ile ilgili bir son dakika açıklaması geldi.

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        POMEM SONUÇLARI NEREDEN ÖĞRENİLİR?

        Polis Akademisi, 30. Dönem POMEM Giriş Sınavı sonuçlarının açıklandığını duyurdu. POMEM sınav sonuçları "https://www.turkiye.gov.tr/polis-akademisi-polis-akademisi-sinav-sonucu-sorgulama" internet adresinden sorgulanacak.

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        POMEM SINAV SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ!

        Haberi Hazırlayan: Mehmet Kerem Hançer
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