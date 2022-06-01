Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

28. Dönem POMEM sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

POMEM mülakat sonuçlarının ne zaman açıklanacağı merak ediliyor. Fiziki yeterlilik ve sözlü mülakat sonrasında polis adayları POMEM sonuçlarını araştırıyor. Peki, 28. dönem POMEM sözlü mülakatlarının sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte, POMEM mülakat sonuçları hakkında tüm detaylar...

ABONE OL
  • 01
    POMEM sözlü mülakat sonuçları ne zaman açıklanır? Polis Akademisi 28. dönem sözlü mülakat sonuçları 2022

    Gözler Polis Akademisi Başkanlığı duyurularına çevrildi. POMEM mülakat sonuçları için geri sayım sürüyor. 8.000 lisans (6.400 erkek ve 1.600 kadın), 2.000 önlisans (1.600 erkek ve 400 kadın) olmak üzere toplam 10.000 öğrenci alımı gerçekleştirecek olan POMEM'in polis memuru ve komiser yardımcısı rütbeleri için yapılan mülakat sonuçlarını açıklaması bekleniyor. İşte merak edilen soruların yanıtı...
  • 02
    POMEM sözlü mülakat sonuçları ne zaman açıklanır? Polis Akademisi 28. dönem sözlü mülakat sonuçları 2022

    28. DÖNEM POMEM MÜLAKAT SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

    28. dönem POMEM sonuçları henüz açıklanmadı. Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) sonuçların ne zaman duyurulacağı hakkında bilgi paylaşmadı. 28. Dönem POMEM sonuçlarının Haziran ayında açıklanması bekleniyor.
  • 03
    POMEM sözlü mülakat sonuçları ne zaman açıklanır? Polis Akademisi 28. dönem sözlü mülakat sonuçları 2022

    POMEM SONUÇLARI NEREDEN ÖĞRENİLİR?

    Sınav sonuçları adaylara Polis Akademisi Başkanlığının resmi internet sayfası www.pa.edu.tr adresinden duyurulacaktır.

    POMEM SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI
  • 04
    POMEM sözlü mülakat sonuçları ne zaman açıklanır? Polis Akademisi 28. dönem sözlü mülakat sonuçları 2022

    POMEM NEDİR?

    Emniyet Teşkilatının memur, amir ve yönetici ihtiyacını karşılamak üzere ön lisans, lisansüstü eğitim-öğretim, bilimsel araştırma, yayın ve danışmanlık yapan, bünyesinde fakülte, enstitü ve polis meslek yüksekokulları bulunan bilimsel özerkliğe sahip yükseköğretim kurumudur. 
  • 05
    POMEM sözlü mülakat sonuçları ne zaman açıklanır? Polis Akademisi 28. dönem sözlü mülakat sonuçları 2022

    Akademi görev ve yetkileri Polis Yüksek Öğretim Kanunu, Polis Akademisi Yönetim Birimleri Kuruluş Görev ve Çalışma Yönetmeliği ile düzenlenmiştir.

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.