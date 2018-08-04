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Pompalı tüfekli saldırganlar dehşet saçtı

Ankara’da iki kişinin pompalı tüfekle gerçekleştirdiği saldırıda kasığından vurulan 1 kişi ağır yaralandı, çevrede bulunan 2 kişi ise etrafa saçılan saçmalar nedeniyle yaralandı. Polis kaçan zanlıları arıyor

04.08.2018 - 06:33 | Güncelleme: İHA

Ankara'nın Çankaya ilçesinde gece saatlerinde meydana gelen olayda, henüz plakası belirlenemeyen bir motosikletle gezen iki kişi, Kavaklıdere Mahallesi Bestekar Caddesi üzerinde bulunan Kerem Y.’ye pompalı tüfekle saldırı gerçekleştirdi. Etrafa ateş açarak dehşet saçan saldırganlar, daha sonra aynı araçla Tunalı Hilmi Caddesi istikametinde kaçtı.

İHA'nın haberine göre kasık bölgesine isabet eden kurşun nedeniyle yerde kalan Kerem Y. ağır yaralanırken, çevreye saçılan saçmalar nedeniyle Yılmaz A. ve Rüştü Ö. de bacağından yaralandı.

VATANDAŞLAR YARDIMA KOŞTU

Silah sesleriyle neye uğradığını şaşıran vatandaşlar, hemen yaralıların yardımına koştu. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve 112 Acil Servis ekibi sevk edildi. Yaralıların yardımına koşan sağlık ekipleri, şahsıların ilk müdahalesini olay yerinde gerçekleştirdi.

3 yaralı daha sonra tedavi edilmek üzere ambulanslarla Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi ile Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi İbni Sina Hastanesi’ne sevk edildi. Saldırganların hedefi olan Kerem Y.’nin durumunun kritik olduğu öğrenildi.

Olay yerini şerit çekerek kapatan polis ekipleri, görgü şahitlerinin ifadelerine başvurdu. Kaçan zanlıların eşkal bilgilerini alan polis, şahısların yakalanması için alarm durumuna geçti. Daha sonra noktaya sevk edilen Olay Yeri İnceleme birimine bağlı ekipler, etraftaki deliller üzerinde çalışma yaptı.


“POMPALI TÜFEKLE CİNSEL ORGANINA ATEŞ ETTİ”

Motosikletle gelen iki kişinin saldırıyı gerçekleştirdiğini gördüğünü söyleyen Serkan Kaynak, “Arkada oturan kişi elindeki pompalı tüfekle arkadaşın cinsel organına ateş etti. Etrafa saçılan saçmalar nedeniyle de yaşlı bir adam ayağından vuruldu. Daha sonra olay yerinden uzaklaştılar” diye konuştu. Polis ekiplerinin olay hakkında tahkikatı sürüyor.

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