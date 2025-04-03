MS 79 yılında Vezüv Yanardağı'nın patlamasıyla yok olan antik Roma kenti Pompei'deki büyük mezarda yapılan kazılarda, bir erkek ve bir kadına ait, neredeyse gerçek boyutlarda iki heykel keşfedildi.

Arkeologlar, kadın ve erkeğin mermer cenaze heykellerinin, rahibelerin sahip olduğu güce ışık tuttuğunu belirtti.

ÖNEMLİ BİRİ OLDUĞU DÜŞÜNÜLÜYOR

Uzmanlar, kadın heykelinin, muhtemelen tarım, bereket ve annelikle ilişkilendirilen Roma tanrıçası Ceres'in rahibesi olan önemli bir yerel kadına ait olabileceğini düşünüyor.

Bu tahmin, heykelin üzerindeki küpe, yüzük ve bilezik gibi takılarla, özellikle de kolyenin ortasında asılı hilal şeklindeki kolyeyle destekleniyor.

Kadın, başı örtülü ve pelerinli tasvir edilirken, erkek figürü sol omzuna sarılı bir toga (Yaklaşık altı metre uzunluğundaki bir kuşağın vücuda belirli bir yöntemle sarılmasıyla elde edilen ve genellikle bir tunik üzerine giyilen Antik Roma'nın en karakteristik giysisi) giymiş halde betimlenmiş.

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Ancak uzmanlar, geç Roma dönemine tarihlendiği düşünülen ve birbirine bağlı olan bu figürlerin evli bir çifti temsil ettiğinden emin değil.