Ponte Preta - Vila Nova maçı heyecanı

Brezilya Serie B heyecanı devam ediyor. Ponte Preta, 01 Eylül 2018 Cumartesi günü Vila Nova takımını ağırlıyor. Mücadelenin başlama saati 03:30. Maç öncesi Ponte Preta 33 puanla 9. sırada, Vila Nova 35 puanla 7. sırada bulunuyor. Ponte Preta son 5 maçında 2 galibiyet, 3 beraberlik ve 0 yenilgi ile oynadı. Vila Nova, geride kalan 5 maçta 0 galibiyet, 0 beraberlik ve 5 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

Maçın iddaa kodu 288. İddaa'da Ponte Preta kazanır 2.10, berabere biter 2.70, Vila Nova kazanır 2.80 oranıyla bahisçilere sunuldu. Alt oranı 1.30, üst oranı 2.30. Karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.75 olarak belirlenirken, karşılıklı gol yokun oranı 1.60.

Ponte Preta son hafta oynanan Vila Nova maçında 1-0 kazandı.

Vila Nova ise Ponte Preta karşılaşmasında 1-0 yenildi.

Ponte Preta, evinde 3 galibiyet, 4 beraberlik, 4 mağlubiyet yaşadı ve 12 gol atıp 12 gol yedi.

Vila Nova, dış sahada 5 galibiyet, 2 beraberlik, 5 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda Vila Nova 11 kez gol sevinci yaşadı, 11 kez topu ağlarında gördü.

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