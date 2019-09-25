Pop Art'ın dahisi Andy Warhol sergisi

UNIQ Expo, 'Sanat hiç bu kadar eğlenceli olmadı' dedirtecek bir sergiye hazırlanıyor. 20'nci yüzyılın en etkili sanatçılarından Andy Warhol, 90 orijinal eseriyle 7 Kasım'dan itibaren McArt.ist desteği ve Begüm Alkoçlar küratörlüğünde UNIQ Expo'da sanatseverlerle buluşacak. Pop Art'a saygı duruşu niteliğindeki bu sergi, İstanbul Maslak'ta 1500 metrekarelik dev bir Pop Art arenası sunacak. Pop Art sanatının öncüleri Keith Haring, Roy Lichtenstein, James Rosenquist ve Robert Indiana'nın Türkiye'de ilk kez sergileneceği orijinal 40 eserini de karşımıza çıkaracak.

Sergi aynı zamanda, genç sanatçı kuluçka platformu McArt.ist koordinatörlüğünde Türk Pop Art temsilcilerine de yer verecek. "Sanata herkes dokunsun" misyonunu üstlenen sergi bu kapsamda, Pop Art sanatını ve Andy Warhol'u tüm yönleriyle tanıtırken, çeşitli atölye çalışmaları ve sanat sohbetleriyle ziyaretçilere interaktif bir deneyim de sunacak. 29 Mart'a kadar devam edecek olan ve 7'den 77'ye herkese hitap eden sergide çocuklar; Andy Warhol'un renkli Pop Art dünyasını ve 50'li yılların tüketim çılgınlığını keşfederken, sanatın keyifli, eğlenceli tarafıyla da tanışacaklar. Roy Lichtenstein'ın Van Gogh odasında hayal dünyalarını genişletecek, New York sokak sanatçısı Keith Haring'in grafitileriyle renklenecek, 60'lı yılların diskoteğinde dans edecek ve eğlenerek öğrenecekler.