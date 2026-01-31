Porno izlemek günah mı? Diyanet’e göre porno izlemek caiz mi?

Porno izlemek neden dinen sakıncalı görülür?

İslam’da cinsellik, tamamen yasaklanmış bir alan değildir; ancak belirli sınırlar ve meşru yollar çerçevesinde ele alınır. Evlilik içi cinsel hayat, dinen helal ve doğal kabul edilirken; bu alanın mahremiyet dışına taşınması ve teşhir edilmesi uygun görülmez. Porno içerikler ise, cinselliği tamamen teşhir eden, mahremiyeti ortadan kaldıran ve çoğu zaman insan onurunu zedeleyen bir yapıya sahiptir.

Diyanet’e göre porno izlemek, göz zinası kapsamında değerlendirilir. İslam’da sadece fiilî zina değil; zinaya götüren bakış, düşünce ve davranışlar da yasaklanmıştır. Bu nedenle porno izlemek, doğrudan haram fiillere zemin hazırlayan bir davranış olarak kabul edilir.

“Sadece izlemek” günah sayılır mı?

Toplumda sıkça dile getirilen savunmalardan biri, “Kimseye zarar vermiyorum, sadece izliyorum” şeklindedir. Ancak Diyanet’e göre bir fiilin günah sayılması için mutlaka başkasına fiziksel zarar vermesi gerekmez. İslam’da ahlaki bozulmaya yol açan, nefsani arzuları kontrolsüz şekilde körükleyen ve harama kapı aralayan davranışlar da günah kapsamında değerlendirilir.

Porno izlemek, kişide cinsel dürtüleri kışkırtır, düşünce dünyasını olumsuz etkiler ve harama yönelmeyi kolaylaştırır. Bu nedenle “sadece izlemek” şeklindeki yaklaşım, dinî hükmü değiştirmez.

Porno izlemek ile zina arasında ilişki var mı? Diyanet, porno izlemeyi doğrudan zina ile eş tutmaz; ancak zinaya götüren yollar arasında görür. İslam’da “harama götüren yol da haramdır” ilkesi önemlidir. Porno içerikler, kişiyi zihinsel ve duygusal olarak zina atmosferine sokar. Bu nedenle Diyanet’e göre porno izlemek, zinaya zemin hazırlayan ciddi bir ahlaki risk taşır. “Niyetim kötü değil” demek hükmü değiştirir mi? Diyanet’e göre niyet, ibadetlerde belirleyici bir unsurdur; ancak haram olan bir fiil, iyi niyetle helal hâle gelmez. Porno izlemek, içeriği itibarıyla dinen sakıncalı kabul edildiği için “merak”, “alışkanlık” veya “stres atma” gibi gerekçeler, bu fiilin caiz sayılmasına yol açmaz. Porno izlemek tövbe gerektirir mi? Diyanet’e göre porno izlemek günah olmakla birlikte, tövbesi olan bir davranıştır. Kişi bu fiilden pişmanlık duyup samimi şekilde tövbe ederse, Allah’ın affediciliğine sığınabilir. Tövbenin gereği olarak da bu tür içeriklerden uzak durmaya kararlı olmak gerekir. Evliler için hüküm farklı mı? Diyanet’e göre porno izlemenin hükmü, kişinin evli ya da bekar olmasına göre değişmez. Evlilik, cinsel ihtiyacın meşru yolla karşılanması için bir imkândır. Buna rağmen evli bir kişinin porno izlemesi, eşine karşı sorumluluklarını ve evlilik ahlakını zedelediği için ayrıca sakıncalı görülür.