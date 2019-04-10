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Nisan'da Adana'da" temasıyla 3-7 Nisan'da düzenlenen 7. Uluslararası Portakal Çiçeği Karnavalı'na, yaklaşık 1,5 milyon kişinin katıldığı bildirildi.
AA'nın haberine göre, karnaval komitesinin yayımladığı kapanış bildirgesinde, yaklaşık bir yıl süren yoğun hazırlıkların ardından yapılan karnavalın bazı aksaklıklara rağmen kent turizmini hareketlendirdiği belirtildi.
Kent sokaklarında çok sayıda ziyaretçiye ev sahipliği yapıldığının aktarıldığı açıklamada, "Yaklaşık 1,5 milyon kişinin aynı anda eğlendiği, portakal çiçeklerinin büyülü kokusunu doya doya içine çektiği, ruhların yıkandığı ve iyiye olan inancın yenilenerek güçlendiği, gelen herkesin 'İyi ki gelmişiz, seneye daha kalabalık geleceğiz' dediği bir karnaval gerçekleştirmiş olduk" ifadesi kullanıldı.
İlerleyen günlerde karnaval sonuç raporlarının da hazırlanacağı, alınan tüm notların, eleştirilerin ve önerilerin dikkatle değerlendirileceği belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Komite olarak çıkardığımız sonuç; birçok konuda başarılara imza atılan bir karnaval gerçekleştirildi. Ancak notlarımıza aldığımız aksaklıklar da söz konusuydu. Bu yılki kapanış bildirgesinde, nelerin iyi olduğunu yazarak vakit kaybetmektense, başarısız olduğumuz konulara yer vermek istedik. Stantlar konusunda, aylar öncesinden yapılan planların son dakikada değişmesi sebebiyle stant için ayrılan yerlerin dışına korsan stantlar kurulması, şehir dışından gelen kişilerin stant açmaları gibi sebeplerden dolayı maalesef ortaya estetikten uzak bir görüntü çıktığını üzülerek gözlemledik. Önümüzdeki sene benzer sorunların ortaya çıkmaması için, Belediye ve Valilikle birlikte, stant açma yerlerinin trafiği aksatmayacak bir yere taşınması, stant izni almayan korsan stantlara izin verilmeyerek kaldırılması, şehir dışından gelen kişilere stant izni verilmemesi gibi bir seri önlem alınarak ve zabıta ile emniyet güçleri yardımlarıyla karnaval boyunca denetimlerin yapılması planlanmıştır".
Şikayet alınan uygulamalara ilişkin önlemler alınacağı bildirilen açıklamada, şu ifadeler kullanıldı, "Çok fazla şikayet aldığımız bir konu da davul zurna gürültüsü olmuştur. Gelecek sene karnaval boyunca davul zurna ekiplerine izin verilmeyecektir. Maalesef bu sene kortej düzeni konusunda yapılmış olan tüm hazırlıklar ve günlerce yapılan 'sivillerin korteje girmemesi' uyarısına rağmen, kortej düzeni konusunda başarısız olduk. Bunun en temel sebebi, protokolde bulunanlarla özçekim yapmak isteyen misafir katılımcıların korteje girmiş olmasıdır. Bu konuyla ilgili olarak, kortej planını tamamen değiştirme kararı almış bulunmaktayız".
Komite, temizlik ve trafik sorunu gibi bazı şikayet ile aksaklıklar ve karnavalın süresiyle ilgili çeşitli önerileri de değerlendirip gelecek sene bu konulara da dikkat edileceğini bildirdi.
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