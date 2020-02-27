Adana'da yılda bir kez düzenlenen Adana Portakal çiçeği festivali her yıl olduğu gibi bu yılda ilgiyle karşılanacak. Adana'nın meşhur lezzetlerini bir araya getiren karnaval Türkiye'deki ve yurtdışındaki tüm turistleri bir araya getirerek unutulmaz anlar yaşatacak. Peki portakal festivalinde neler yapılıyor? Portakal festivali ne zaman? İşte detaylar...

ADANA PORTAKAL ÇİÇEĞİ FESTİVALİ NE ZAMAN?

Adana ilinde nisanın ilk haftası düzenlenen portakal çiçeği festivali Türkiye'nin her ilinden ve yurtdışından gelen tüm turistleri ağırlıyor. Portakal çiçeği festivali 2013 yılında hayata geçirilen Türkiye'de gerçekleşen ilk karnaval olarak biliniyor. Ali Haydar Bozkurt tarafından kurulan Adana portakal çiçeği festivali Adana'ya has olan Adana kebabı, şalgam suyu ve bıcı bıcı ile meşhur hale getirilmiştir. Festivalin en güzel özelliği ise renkli kıyafetleridir. Bu güzel festivalin 2020 tarihi ise 3-5 nisan arasında düzenlenecektir.

ADANA PORTAKAL ÇİÇEĞİ FESTİVAL TURU

İstanbul Çıkışlı Adana Portakal Çiçeği festivali Turu, aynı zamanda Kocaeli Düzce Bolu ve Ankara çıkışlı olarak da düzenlenmektedir, genel olarak bir gece otel konaklamalı turumuzda hem festivali doya doya yaşama imkanına sahip olurken ikinci gün ise Hatay Antakya'da gurme turu yapma imkanı bulacaksınız.