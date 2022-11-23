Katar'da düzenlenen 2022 Dünya Kupası için nefesler tutuldu. Grup maçlarında heyecan sürerken, H grubunda ilk maçlar oynanacak. Turnuvanın favori takımlarından Portekiz Gana ile karşılaşacak. Kendisi için son Dünya Kupası olacağını belirten, Portekizli yıldız Cristiano Ronaldo turnuvadan mutlu ayrılabilecek mi, Portekiz - Gana maçı ne zaman, saat kaçta, Portekiz maçı hangi kanalda? İşte detaylar...