Portekiz rakibini penaltılarla eledi, adını çeyrek finale yazdırdı!

Almanya'nın ev sahipliğinde düzenlenen 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) son 16 turunda Portekiz ile Slovenya karşılaştı. Frankfurt Arena'da oynanan mücadelede gol sesi çıkmadı ve maç uzatmalara gitti. Uzatmalarda da gol sesi çıkmazken Portekiz penaltılar sonucu rakibini eledi ve adını çeyrek finale yazdırdı.

Uzatmalara giden Portekiz -Slovenya mücadelesinin 103. dakikasında Portekiz penaltı kazandı. Topun başına geçen 39 yaşındaki Cristiano Ronaldo penaltı vuruşundan yararlanamadı. Bu anların ardından yıldız futbolcu ve tribündeki annesi gözyaşlarını tutamadı.

EURO 2024 son 16 turu mücadelesinde Fransa son dakikalarda bulduğu golle Belçika'yı saf dışı bıraktı ve adını çeyrek finale yazdırdı. Portekiz-Slovenya mücadelesinden galip çıkan Portekiz çeyrek finalde Fransa'nın rakibi oldu.

GRUP MÜCADELELERİ

Portekiz grup lideri, Slovenya ise en iyi 4 grup üçüncüsü arasına girerek son 16 turuna geldi.

Türkiye'nin yanı sıra Gürcistan ve Çekya'nın da yer aldığı F Grubu'nda mücadele eden Portekiz, 2 galibiyet, 1 yenilgiyle 6 puan topladı. Portekiz, grubu lider tamamlayarak yoluna devam etti.

İngiltere, Danimarka ve Sırbistan ile mücadele eden Slovenya ise 3 beraberlikle C Grubu'nu üçüncü sırada bitirdi. Slovenya, en iyi 4 grup üçüncüsünden biri olarak tur atladı.

MAÇTAN DAKİKALAR

Müsabaka boyunca iyi savunma yapan Slovenler, güçlü rakibine çok fazla gol pozisyonu vermedi. İki takım da 90 dakika içinde tabelayı değiştiremeyince uzatmalara geçildi.

103. dakikada Portekiz penaltı kazandı. Rakip yarı alanın ortalarında aldığı topla ceza sahasına giren Diogo Jota, Drkusic'in müdahalesiyle yerde kalınca İtalyan hakem Orsato penaltı noktasını gösterdi.

105. dakikada penaltıda topun başına geçen Ronaldo'nun vuruşunda soluna iyi uzanan Oblak meşin yuvarlağı çıkardı.

Uzatmalarda da gol sesi çıkmayınca seri penaltı atışları yapıldı.