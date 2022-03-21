2022 Dünya Kupası elemelerinde G grubunu 2. sırada tamamlayarak adını play-offlara yazdıran milli takımımız, play-off yarı finalinde Portekiz ile eşleşmişti. Peki tek maç üzerinden oynanacak Portekiz Türkiye maçı ne zaman, nerede ve hangi tarihte oynanacak? İşte büyük bir merakla beklenen Portekiz Türkiye maçı ile ilgili bilgiler...

MAÇLAR HANGİ TARİHLERDE OYNANACAK?

Play-offlarda yarı final maçları 24 Mart 2022, final maçları ise 29 Mart 2022 tarihinde oynanacak.

Portekiz Türkiye maçı 24 Mart 2022 Perşembe günü oynanacak ve zorlu mücadele 22.45'de bailayacak.

Avrupa Elemeleri'nden gelen en iyi 6 ikinci kurada seri başı oldu ve bu takımlar yarı final karşılaşmalarını kendi sahalarında oynayacak. Final maçlarının ev sahipleri ise yarı final eşleşmelerinin belirlenmesinin hemen ardından başka bir kura ile tespit edilecek.

KURA SONUÇLARI



Gerçekleşen kura çekiminin ardından A Milli Takım'ın yarı finaldeki rakibi Portekiz oldu. Milliler, ilk rakibini geçmesi halinde Dünya Kupası bileti için finalde İtalya-Kuzey Makedonya eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.

A YOLU: İskoçya-Ukrayna, Galler-Avusturya

B YOLU: Rusya-Polonya, İsveç-Çekya

C YOLU: İtalya-Kuzey Makedonya, Portekiz-Türkiye

MİLLİ TAKIMIN ADAY KADROSU

A Milli Futbol Takımı'nın 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off karşılaşmaları aday kadrosu belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, son aday kadroya bulunmayan Serdar Aziz, Yunus Akgün, Doğukan Sinik, Yusuf Yazıcı, Dorukhan Toköz, Umut Bozok ve Enes Ünal listede yer aldı.

Yunus Akgün, Doğukan Sinik ve Umut Bozok ilk kez aday kadroya çağrıldı.

Ay-yıldızlıların teknik direktörü Stefan Kuntz tarafından belirlenen 27 kişilik kadroda şu futbolcular yer aldı:

Altay Bayındır, Sinan Bolat, Uğurcan Çakır, Zeki Çelik, Mert Müldür, Çağlar Söyüncü, Kaan Ayhan, Merih Demiral, Ozan Kabak, Serdar Aziz, Caner Erkin, Rıdvan Yılmaz, Abdülkadir Ömür, Cengiz Ünder, Yunus Akgün, Berkan Kutlu, Dorukhan Toköz, Orkun Kökçü, Taylan Antalyalı, Hakan Çalhanoğlu, Yusuf Yazıcı, Doğukan Sinik, Kerem Aktürkoğlu, Burak Yılmaz, Enes Ünal, Serdar Dursun, Umut Bozok.