Portland Timbers - Colorado Rapids rakamlar

ABD MLS maçında Portland Timbers ile Colorado Rapids, 09 Eylül 2018 Pazar günü karşı karşıya gelecek. Müsabakanın saati 05:30. Maç öncesi Portland Timbers 41 puanla 10. sırada, Colorado Rapids 24 puanla 21. sırada bulunuyor. Ev sahibi Portland Timbers, son 5 maçında 3 galibiyet, 0 beraberlik ve 1 yenilgi aldı. Colorado Rapids, son 5 maçında 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 mağlubiyetlik performans sergiledi.

İddaa'dan 473 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Portland Timbers kazanırsa 1.35, beraberlik çıkarsa 4.00, Colorado Rapids sahadan galip ayrılırsa 5.00 oranını elde edecekler. 2.5 gol altının oranı 1.95, 2.5 gol üstünün oranı 1.45. Karşılıklı gol var 1.45, karşılıklı gol yok 1.80 oranını kazandıracak.

Portland Timbers son hafta oynanan Vancouver Whitecaps maçında 2-1 kazandı.

Colorado Rapids, Seattle Sounders karşılaşmaında 3-0 yenildi.

Kendi sahasında 8 galibiyet, 3 beraberlik, 2 mağlubiyet alan Portland Timbers, 22 gol attı ve 11 gol yedi.

Colorado Rapids ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 1 galibiyet, 3 beraberlik, 8 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Colorado Rapids, 9 gol atarken 23 gol yedi.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ