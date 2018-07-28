Portland Timbers - Houston 1836 maçı ne zaman?

ABD MLS heyecanı devam ediyor. Portland Timbers, 29 Temmuz 2018 Pazar günü Houston 1836 takımını ağırlıyor. Mücadelenin başlama saati 06:00. Portland Timbers 31 puana sahip olarak 9. sırada yer alırken Houston 1836 27 puanda ve 14. sırada. Portland Timbers son 5 maçında 0 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 yenilgi ile oynadı. Houston 1836, geride kalan 5 maçta 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 0 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

İddaa'dan 426 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Portland Timbers kazanırsa 1.55, beraberlik çıkarsa 3.50, Houston 1836 sahadan galip ayrılırsa 3.75 oranını elde edecekler. Alt oranı 1.95, üst oranı 1.45.

Portland Timbers önceki hafta Houston 1836 mücadelesinde 1-2 yenildi.

Houston 1836 ise Portland Timbers karşılaşmasında 1-2 kazandı.

Kendi sahasında 5 galibiyet, 3 beraberlik, 0 mağlubiyet alan Portland Timbers, 14 gol attı ve 7 gol yedi.

Houston 1836 ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 1 galibiyet, 4 beraberlik, 4 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Houston 1836, 13 gol atarken 16 gol yedi.

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