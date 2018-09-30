Porto'da yılın futbolcusu Alex Telles seçildi

2014 ile 2016 yılları arasında Galatasaray'da forma giyen Brezilyalı futbolcu Alex Telles'e şu an oynadığı Portekiz temsilcisi Porto tarafından onure edildi.

Telles, her yıl yapılan 'Altın Ejderha Ödülleri' gecesinde yılın futbolcusu seçildi. Ödül ile ilgili konuşan başarılı sol bek, "Şu an duyduğum mutluluğumu tarif etmek zor. Bu ödül aynı zamanda takım arkadaşlarıma ait. Bu ödül yaptığımız çalışmaların bir sembolü" şeklinde konuştu. 25 yaşındaki futbolcu geçtiğimiz sezon toplam 45 resmi maçta görev aldı ve 14 asist, 3 gol ile oynadı.

Yıldız bu futbolcu, bu performansı ile geçen sezon Portekiz Ligi'nde asist kralı oldu.



UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray ile aynı grupta yer Porto, çarşamba günü Portekiz'de karşı karşıya gelecek.

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