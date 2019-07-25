Halkına kulak veren bir vali olduğunu belirten Rossello, "Birçok hata yaptım ve özür diledim. Her şeye rağmen özür dilemenin yeterli olmadığının farkındayım. Bu durum karşısında, gelecek yıl düzenlenecek valilik seçimlerinde aday olmayacağımı ve Yeni İlerici Parti Başkanlığı'ndan istifa ettiğimi sizlere bildiriyorum." ifadelerini kullanmıştı.

PROTESTOLAR

Rossello hakkında geçen hafta çıkan yolsuzluk ve mesajlaşma uygulaması Telegram'da bazı politikacılar hakkındaki küfür içerikli yazışmalarının sızması, adada geniş çaplı protestolara neden olmuştu.

Rossello'nun istifasını talep eden göstericiler, "Protestolardan vazgeçmeyeceğiz. Bu hükümet halka saygı duymak zorunda" diyerek tepki göstermişti.

Hızla büyüyen ve binlerce kişinin katıldığı gösterilere, Ricky Martin ve Marc Anthony gibi dünyaca ünlü isimler de destek vermişti.

RICKY MARTIN'E JENNIFER LOPEZ'DEN DESTEK

Porto Riko Valisi Ricardo Rossello'nun istifasının istendiği protestolara katılan sanatçı Ricky Martin'e bir destek de Jennifer Lopez'den geldi. Lopez, dün akşam Orlando'da verdiği konserde Porto Riko halkına, "Burada Latin ABD'li, Porto Rikolu var mı" diye seslenen Lopez, Porto Riko halkına sevgilerini gönderdi.

"Yarın, daha iyi bir gelecek için mücadele ediyoruz" diyen Lopez, "Bu gece Porto Riko halkıylayız ve her zaman yanlarındayız. Orada neler olduğunu dünyaya gösteren bir ses olduğu için Ricky Martin'e teşekkür etmek istiyorum. Güçlüyüz. Bunun üstesinden geleceğiz. Sizi seviyorum" dedi.

Jennifer Lopez bu anları ise sosyal medya hesabından paylaştı. Binlerce beğeni ve yorum alan paylaşıma Ricky Martin de teşekkür etti.

Porto Rikolu sanatçı Ricky Martin ise paylaşımında, "Çok teşekkür ederim. Hep birlikteyiz. Porto Riko hiç olmadığı kadar parlıyor" ifadelerini kullandı.

TRUMP: KORKUNÇ BİR VALİ

ABD Başkanı Donald Trump, Rosello hakkında, "Sen korkunç bir valisin. San Juan'ın daha da kötü bir belediye başkanı var. Vali korkunç bir iş yaptı ve San Juan'ın belediye başkanı da korkunç. Porto Riko'nun başında fena halde beceriksiz bir liderlik var. Bozuk ve beceriksiz bir liderlik" ifadelerini kullanmıştı.

2,5 MİLYON DOLAR ZARAR

Yolcu gemilerinin durak noktalarından biri olan Porto Riko, yaşanan gösteriler nedeniyle turların listelerinden çıkarılmaya başladı. Şimdiden 2 yolcu gemisinin duraklarından çıkardığı adada, toplamda 2,5 milyon dolarlık bir kayıp yaşanması öngörülüyor. Büyük gemi turları düzenleyen MSC ve Royal Caribbean firmaları, MSC Seaside ve Celebrity Equinox isimli tur gemilerinin San Juan’a gelmesinin planladığını açıkladı.

Porto Riko’nun Turizm Şirketi’nden yapılan açıklamada, “Yolcu gemilerinin Porto Riko'da durmamasının ekonomik etkisini yaklaşık 15 bin yolcu tarafından harcanacak 2,5 milyon dolar olarak tahmin ediliyor” dendi.

Şirketlerin yaptığı açıklamada, iptal kararının sebebinin Porto Riko'daki birçok yerel işletmenin hizmet vermeyi durdurması nedeniyle alındığı bildirildi. Firmalar, benzer şekilde San Juan'da gece yapılabilecek gösterilerden duydukları endişeyi de dile getirdi. Her iki şirket de iptallerden ekonomik olarak etkilenecek. Açıklamada, MSC Seaside'in tahmini olarak 439 bin dolar, Celebrity Equinox'un ise yaklaşık 311 bin dolar zarara uğrayacağı belirtildi.