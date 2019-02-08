ABD Göçmenlik ve Gümrük Muhafazadan yapılan açıklamada, Porto Riko'nun Vieques adası yakınında bir teknede bin 100 kilogram kokain ele geçirildiği bildirildi.

Terk edilmiş haldeki tekneye el konulduğu, olayla ilgili henüz tutuklanan olmadığı belirtildi.