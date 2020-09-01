Poşe Yumurta nasıl yapılır? Poşe Yumurta tarifi yemekseverler tarafından merak konusu oldu. Evde kolayca hazırlayabileceğiniz ve sabah kahvaltınızın vazgeçilmez haline geleceği poşe yumurta tarifini haberimizde derledik...

POŞE YUMURTA YAPIMINDA DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER

- Yumurtanın taze olmasına mutlaka dikkat etmelisiniz.

- Yumurtayı pişireceğiniz suya tuz ve sirke eklemelisiniz. Böylece yumurtaların dağılma olasılığı düşecektir.

- Yumurtayı pişirirken direkt suya kırmak yerine önce bir kaseye kırmalı sonra yavaşça suya bırakmalısınız.

- Kaynatacağınız suyun sıcaklığına dikkat etmelisiniz. 80-90 derece poşe yumurta yapımı için ideal.



POŞE YUMURTA TARİFİ İÇİN MALZEMELER

2 adet yumurta

1 yemek kaşığı elma sirkesi

3 yemek kaşığı zeytinyağı

2 adet kızarmış ekmek

5-6 adet mantar

1 çay kaşığı tuz

1 çay kaşığı karabiber

Üzeri için:

1 adet domates

4-5 adet yeşil ve kırmızı biber dilimi

2 dal taze soğan

Arzuya göre yarım avokado

POŞE YUMURTA NASIL YAPILIR?

Mantarları temizleyip ince ince doğrayın. Tavaya zeytinyağını ekleyin. Mantarı 2-3 dakika tavada kızartın. Çok pişirmeden mantarları ocaktan alın. Ekmekleri aynı tavaya ekleyip her iki tarafını da kızartın.

Tencereye 3 parmak su ekleyip kaynama noktasına getirin. Poşeleme işlemleri için suyun ısısının yaklaşık 80-85 derece olmasına dikkat edin. Sirkeyi ekleyip altını kısın.

Yumurtayı bir kasenin içine kırın. Dikkatlice tıngırdamakta olan suya bırakın. İkinci yumurta için de aynı işlemi yapın.

Kayısı yumurta için yaklaşık 3 dakika yeterlidir. Bir kaşık yardımıyla alıp parmağınızla bastırarak kontrol edin. Yumurta sarısı yumuşak olmalı. Pişen yumurtaları bir kağıt havlu üzerine alın. Kızaran ekmeklerin üzerine mantar, soğan ve domates dilimlerini yerleştirin.

Üzerine poşelenmiş yumurtayı yerleştirin. Biberler dilimlenmiş avokadı ve yeşilliklerle süsleyin. Poşe yumurtalarınız hazır! Afiyet olsun.