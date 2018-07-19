Sarıyer'de 2 yıl önce silahla akaryakıt istasyonunu soyan zanlının paraları koyduğu poşette parmak izi bulundu. Akaryakıt istasyonundan yaklaşık 610 lira çalan zanlı, iki yıl sonra pasaport başvurusunda bulunup parmak izi alınınca yakayı ele verdi.



"SIKARIM" DEYİP ÇALIŞANLARI TEHDİT ETTİ

Habertürk'ten Nihat Uludağ'ın haberine göre Sarıyer Eski Kilyos Caddesi üzerinde bulunan bir akaryakıt istasyonu 23 Mart 2016 günü yüzü maskeli silahlı bir soyguncu tarafından soyuldu. Elindeki silahla akaryakıt istasyonu çalışanlarına bir poşet uzatan soyguncu, "Paraları doldur çabuk yoksa sıkarım" diyerek tehdit etti. Olayın ilk şokunu atlatan çalışanlar kasada bulunan yaklaşık 610 lirayı soyguncunun uzattığı beyaz poşete doldurdu. Soyguncu poşetle birlikte olay yerinden hızla kaçtı.



ELDİVENLERİ ÇIKARINCA POŞETE PARMAK ÇIKTI

Sarıyer İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, olay yeri ve çevresinde çok titiz bir çalışma yürüttü. Polis ekipleri, olay yeri yakınında bulunan mezarlıkta soyguncuya ait bir çift eldiven ve soygun sırasında paraların konulduğu beyaz renkli poşeti bulmayı başardı. Poşette yapılan incelemelerde zanlıya ait olduğu düşünülen parmak izi bulundu. Soyguncunun eldivenlerini çıkartarak poşet içerisinde bulunan paraları cebine koyduğu, poşeti de atarak hızla kaçtığı tespit edildi. Yapılan araştırmada parmak izi polis kayıtlarıyla eşleşmediği için zanlının kimliği belirlenemedi.



PASAPORT İÇİN BAŞVURUNCA YAKALANDI

Yaklaşık 2 yıl süresince polisi atlattığını düşünen silahlı soyguncu, yurt dışına gitmek için pasaport başvurusunda bulununca yakayı ele verdi. 24 yaşındaki Y.T. adlı zanlının pasaport için verdiği parmak izi poşetteki parmak izi ile örtüşünce polis harekete geçti. Sarıyer İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Y.T.'nin pasaportun gelmesi için verdiği adrese baskın yaparak zanlıyı gözaltına aldı. Emniyetteki sorgusunda suçlamaları kabul etmeyen Y.T. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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