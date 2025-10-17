Galatasaray MCT- Fenerbahçe Beko basketbol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
Basketbol Süper Ligi'nde derbi heyecanı bu hafta İstanbul'da yaşanacak! Galatasaray MCT ile Fenerbahçe Beko, Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi'nde kozlarını paylaşacak. İki ezeli rakibin karşılaşması öncesinde takımların son performanslarının yanı sıra bilet fiyatları merak konusu oldu. Peki, Galatasaray - Fenerbahçe basketbol derbisi ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte Galatasaray MCT- Fenerbahçe Beko maçı bilet fiyatları
Türkiye Basketbol Süper Ligi’nin en çok beklenen derbilerinden biri bu hafta Galatasaray MCT ile Fenerbahçe Beko arasında oynanacak. İki ezeli rakip, ligdeki 4. hafta mücadelesinde kozlarını paylaşmaya hazırlanırken, hangi takımın üstünlük kuracağı şimdiden büyük merak konusu. Taraftarlar, bu kritik karşılaşmada takımlarının performansını görmek için sabırsızlanıyor. İşte Galatasaray - Fenerbahçe basketbol derbisine dair tüm ayrıntılar…
GALATASARAY MCT- FENERBAHÇE BEKO MAÇI NE ZAMAN?
Galatasaray MCT- Fenerbahçe Beko maçı 19 Ekim Pazar günü 15.30'da oynanacak.
GALATASARAY MCT- FENERBAHÇE BEKO MAÇI HANGİ KANALDA?
Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi'nde oynanacak derbi karşılaşması beIN Sports 5 üzerinden canlı yayınlanacak.
GALATASARAY- FENERBAHÇE BEKO BİLET FİYATLARI
Court Side Yan 1. Sıra P1 : ₺9.000,00
Court Side Yan 2. Sıra P2 : ₺7.500,00
Court Side Pota Altı 1. Sıra P1 : ₺6.000,00
Court Side Pota Altı 2. Sıra P2 : ₺4.500,00
Court Side Pota Altı 3. Sıra P3 : ₺3.750,00
Court Side Pota Altı 4. Sıra P4 : ₺2.750,00
Saha İçi 1 : ₺1.750,00
Saha İçi 2 : ₺1.750,00
Tribün 1 : ₺700,00
Tribün 2 : ₺700,00
Tribün 3 : ₺400,00
Tribün 4 : ₺250,00
GALATASARAY SON DURUM
Galatasaray MCT, Basketbol Süper Ligi’ndeki son mücadelesinde Petkim Spor’u 80-75’lik skorla mağlup ederek sahadan galibiyetle ayrıldı.
Sarı-kırmızılı ekip, BCL’de ise Trieste karşısında nefes kesen bir maç sonunda 91-90’lık skorla üstünlük elde etti.
FENERBAHÇE SON DURUM
Fenerbahçe Beko Süper Lig son maçında Karşıyaka karşısında 87-73 skorla galibiyet alırken EuroLeague'de Dubai Basketbol karşısında 93-69 kaybetti.
Son olarak 5. hafta kapsamında devam eden Euroleague maçında Bayern Münih'i konuk eden sarı lacivertliler sahadan 88-73 galip ayrıldı.