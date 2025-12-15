MasterChef'te dokunulmazlık oyunu için nefesler tutuldu. Hatırlanacağı gibi kaptanlık oyununu kazanan Kıvanç mavi takım kaptanı olurken, kırmızı takım kaptanı Dilara olmuştu. MasterChef'in yeni bölümünde ise mavi ve kırmızı takım haftanın ilk dokunulmazlığını kazanmak için kıyasıya bir mücadele içine girdi. Peki, MasterChef dokunulmazlık oyunu kim kazandı? 15 Aralık Pazartesi MasterChef Altın Kupa'da eleme adayı kim oldu?" İşte MasterChef'in son bölümünde yaşanan gelişmeler...