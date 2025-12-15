MasterChef All Star Altın Kupa'da dokunulmazlık oyunu kim kazandı, eleme adayı kim oldu?
MasterChef All Star Altın Kupa'da heyecan, haftanın ilk dokunulmazlık oyunu ile sürdü. Yeni haftanın kaptanlarının belli olmasının ardından, mavi ve kırmızı takım, haftanın ilk takım oyunu için karşı karşıya geldi. Düello şeklinde oynanacak mücadelede gecenin konsepti kebaplar oldu. Peki, "MasterChef dokunulmazlık oyunu kim kazandı? 15 Aralık MasterChef Altın Kupa eleme adayı kim oldu?" İşte 15 Aralık Pazartesi MasterChef All Star Altın Kupa'da dokunulmazlığı kazanan takım...
MasterChef'te dokunulmazlık oyunu için nefesler tutuldu. Hatırlanacağı gibi kaptanlık oyununu kazanan Kıvanç mavi takım kaptanı olurken, kırmızı takım kaptanı Dilara olmuştu. MasterChef'in yeni bölümünde ise mavi ve kırmızı takım haftanın ilk dokunulmazlığını kazanmak için kıyasıya bir mücadele içine girdi. Peki, MasterChef dokunulmazlık oyunu kim kazandı? 15 Aralık Pazartesi MasterChef Altın Kupa'da eleme adayı kim oldu?" İşte MasterChef'in son bölümünde yaşanan gelişmeler...
MASTERCHEF DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?
MasterChef'te haftanın ilk dokunulmazlık oyununu kırmızı takım kazandı.
MASTERCHEF BİREYSEL DOKUNULMAZLIK OYUNUNU HANGİ YARIŞMACI KAZANDI?
Takım oyununu kaybeden maviler kendi aralarında dokunulmazlığı almak için kıyasıya bir mücadeleye girişti. Günün sonunda en başarılı yemeği yapan Çağatay kaşık alarak bireysel dokunulmazlığın sahibi oldu .
MASTERCHEF HAFTANIN ELEME ADAYLARI KİMLER OLDU?
Haftanın ilk eleme adayı Batuhan oldu.
MASTERCHEF KİM ELENDİ?
MasterChef'te Barış ve Semih elenen yarışmacılar oldu.
MASTERCHEF'TE TAKIMLAR NASIL OLDU?
MasterChef'te yeni haftanın takımları belli oldu.
Mavi Takım
Kıvanç (Takım Kaptanı)
Çağatay
Barbaros
Özkan
Hakan
Ayaz
Batuhan
Alican
Tolga
Kırmızı Takım
Dilara (Takım Kaptanı)
Sergen
Eren
Kerem
Sezer
Eda
Erim
Beyza
Hasan