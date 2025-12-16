Altın fiyatları 16 Aralık 2025 Salı günü alım satım yapmak isteyenler ve yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor. Günün ilk saatlerinden itibaren çeyrek altın ve gram altın fiyatları sorgulanıyor. Sarı metal, haftanın ikinci işlem gününe düşüşle başlarken, yatırımcılar Fed’in ilerleyen dönemdeki para politikalarına ilişkin ipucu verecek ABD istihdam verilerini bekliyor. Peki, bugün Cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik, tam, yarım, çeyrek ve gram altın ne kadar, kaç TL? İşte, 16 Aralık 2025 canlı altın fiyatları alış-satış tablosu!