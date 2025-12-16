Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Ekonomi ALTINDA İBRE TERSİNE DÖNDÜ! Bugün Cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik, tam, yarım, çeyrek ve gram altın ne kadar? 16 Aralık 2025 altın fiyatları canlı takip ekranı

        Altında ibre tersine döndü! İşte 16 Aralık 2025 Cumhuriyet altını, tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları

        Altın fiyatları 16 Aralık 2025 Salı gününe değer kaybıyla başladı. Dün 4.344 dolara kadar yükselen altının ons fiyatı, haftanın ikinci işlem gününde 4.305 dolar seviyesine geriledi. Piyasalar ise yeni yılda ABD Merkez Bankası'nın (Fed) politika patikasına yön verebilecek kritik ABD istihdam verilerine odaklanmış durumda. Peki, bugün Cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik, tam, yarım, çeyrek ve gram altın ne kadar, kaç TL? İşte, 16 Aralık 2025 altın fiyatları canlı takip ekranı!

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 16.12.2025 - 09:43 Güncelleme: 16.12.2025 - 09:43
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Altın fiyatları 16 Aralık 2025 Salı günü alım satım yapmak isteyenler ve yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor. Günün ilk saatlerinden itibaren çeyrek altın ve gram altın fiyatları sorgulanıyor. Sarı metal, haftanın ikinci işlem gününe düşüşle başlarken, yatırımcılar Fed’in ilerleyen dönemdeki para politikalarına ilişkin ipucu verecek ABD istihdam verilerini bekliyor. Peki, bugün Cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik, tam, yarım, çeyrek ve gram altın ne kadar, kaç TL? İşte, 16 Aralık 2025 canlı altın fiyatları alış-satış tablosu!

        2

        GRAM ALTIN FİYATI

        Alış: 5.888,0280

        Satış: 5.888,7970

        CANLI GRAM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        3

        ALTIN/ONS DOLAR FİYATI

        Alış: 4.304,30

        Satış: 4.305,71

        CANLI ONS ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        4

        ÇEYREK ALTIN FİYATI

        Alış: 9.421,0700

        Satış: 9.628,4300

        CANLI ÇEYREK ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        5

        CUMHURİYET ALTINI FİYATI

        Alış: 37.683,3800

        Satış: 38.394,9600

        CANLI CUMHURİYET ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        6

        TAM ALTIN FİYATI

        Alış: 38.042,00

        Satış: 38.612,00

        CANLI TAM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        7

        YARIM ALTIN FİYATI

        Alış: 18.779,15

        Satış: 19.252,62

        CANLI YARIM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        8

        ZİYNET ALTINI FİYATI

        Alış: 37.676,04

        Satış: 38.387,48

        CANLI ZİYNET ALTINI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        9

        ATA ALTIN FİYATI

        Alış: 39.351,39

        Satış: 40.343,81

        CANLI ATA ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        10

        14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

        Alış: 3.248,02

        Satış: 4.359,21

        CANLI 14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        11

        22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

        Alış: 5.373,52

        Satış: 5.620,39

        CANLI 22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        12

        GREMSE ALTIN FİYATI

        Alış: 94.928,00

        Satış: 96.233,00

        CANLI GREMSE ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        13
        Haberi Hazırlayan: Nejla Üngül
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        GAİN'e soruşturma: Gözaltılar var
        GAİN'e soruşturma: Gözaltılar var
        40 bin dolarlık saat Raki'nin 'Kunduzi' tekniğiyle çalındı!
        40 bin dolarlık saat Raki'nin 'Kunduzi' tekniğiyle çalındı!
        Gencecik bir hayat soldu! Sürücü tutuklandı!
        Gencecik bir hayat soldu! Sürücü tutuklandı!
        Dikkat! Sigara ile birlikte kullanmayın!
        Dikkat! Sigara ile birlikte kullanmayın!
        Baba ve kızı evde ölü bulundu
        Baba ve kızı evde ölü bulundu
        "Rolü çok benimsedim"
        "Rolü çok benimsedim"
        "Tuğyan ‘Ben yanarsam ikimiz de yanarız’ dedi"
        "Tuğyan ‘Ben yanarsam ikimiz de yanarız’ dedi"
        Hatice'yi arabada boğmuştu! "Aldattı, hakaret etti" demişti! Çürütülen savunma!
        Hatice'yi arabada boğmuştu! "Aldattı, hakaret etti" demişti! Çürütülen savunma!
        MSB: 1 insansız hava aracı düşürüldü
        MSB: 1 insansız hava aracı düşürüldü
        Her gün kullanıyoruz ama kökenini bilmiyoruz!
        Her gün kullanıyoruz ama kökenini bilmiyoruz!
        Tükenmez kalem kapağındaki delik neden var?
        Tükenmez kalem kapağındaki delik neden var?
        Sağanak yağmur ve kar yağışı uyarısı!
        Sağanak yağmur ve kar yağışı uyarısı!
        "Oynamak istediğimiz sisteme hazırız!"
        "Oynamak istediğimiz sisteme hazırız!"
        Yılbaşı için hindi fiyatları belli oldu
        Yılbaşı için hindi fiyatları belli oldu
        "ABD ile farklı görüşlere sahibiz"
        "ABD ile farklı görüşlere sahibiz"
        Sanayi sektöründe istihdam azalıyor
        Sanayi sektöründe istihdam azalıyor
        Trump: Şara'ya hala güveniyorum
        Trump: Şara'ya hala güveniyorum
        Vatandaşlık maaşı nedir?
        Vatandaşlık maaşı nedir?
        F.Bahçe'den dört dörtlük galibiyet!
        F.Bahçe'den dört dörtlük galibiyet!
        Singo için ayrılık iddiası!
        Singo için ayrılık iddiası!