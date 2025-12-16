Döviz kurundaki hareketlilik ve brent petrol fiyatlarındaki dalgalanmalar akaryakıt fiyatlarına zam veya indirim olarak yansımaya devam ediyor. Bu sebeple güncel LPG, motorin ve benzin fiyatları yakından takip ediliyor. Hatırlanacağı üzere 13 Aralık’ta akaryakıt ürünlerinden motorine indirim gelmişti. Bu kez benzine indirim yapıldı. İndirim sonrası ‘’Benzine ne kadar indirim geldi, litre fiyatı kaç TL oldu?’ sorusu gündemdeki yerini aldı. İşte, 16 Aralık 2025 güncel akaryakıt fiyatları...