Motorin sonrası benzine indirim geldi, tabela değişti! İşte 16 Aralık 2025 güncel LPG, motorin ve benzin fiyatları
Brent petrol fiyatlarındaki dalgalanmalar ve döviz kurundaki hareketlilik akaryakıt fiyatlarını etkilemeye devam ediyor. Hatırlanacağı üzere 13 Aralık'ta akaryakıt ürünlerinden motorine ortalama 2 lira indirim yapılmıştı. Bugün ise benzine indirim geldi. Yeni fiyatlar gece yarısından itibaren tabelaya yansırken indirim sonrası güncel akaryakıt fiyatları araç sahipleri tarafından araştırılmaya başlandı. Peki, benzine ne kadar indirim geldi, litre fiyatı kaç TL oldu? İşte 16 Aralık 2025 güncel LPG, motorin ve benzin fiyatları...
Döviz kurundaki hareketlilik ve brent petrol fiyatlarındaki dalgalanmalar akaryakıt fiyatlarına zam veya indirim olarak yansımaya devam ediyor. Bu sebeple güncel LPG, motorin ve benzin fiyatları yakından takip ediliyor. Hatırlanacağı üzere 13 Aralık’ta akaryakıt ürünlerinden motorine indirim gelmişti. Bu kez benzine indirim yapıldı. İndirim sonrası ‘’Benzine ne kadar indirim geldi, litre fiyatı kaç TL oldu?’ sorusu gündemdeki yerini aldı. İşte, 16 Aralık 2025 güncel akaryakıt fiyatları...
BENZİNE İNDİRİM GELDİ
Brent petrol fiyatlarında yaşanan düşüş akaryakıt fiyatlarına indirim olarak yansıdı. 13 Aralık Cumartesi günü motorinin litre fiyatına ortalama 2 lira indirim yapıldı. Motorinin ardından bu kez benzine indirim uygulandı.
Benzinin litre fiyatına ortalama 1 lira 95 kuruş indirim geldi. Yeni fiyatlar 16 Aralık 2025 Salı günü itibarıyla tabelalara yansıdı.
LPG’YE ZAM VEYA İNDİRİM GELECEK Mİ?
LPG fiyatları için şu an bir değişiklik öngörülmüyor.
16 ARALIK 2025 GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI
İstanbul (Avrupa Yakası)
Benzin litre fiyatı: 52.55 TL
Motorin litre fiyatı: 53.15 TL
LPG litre fiyatı: 28.51 TL
İstanbul (Anadolu Yakası)
Benzin litre fiyatı: 52.38 TL
Motorin litre fiyatı: 52.98 TL
LPG litre fiyatı: 27.88 TL
Ankara
Benzin litre fiyatı: 53.40 TL
Motorin litre fiyatı: 54.17 TL
LPG litre fiyatı: 28.40 TL
İzmir
Benzin litre fiyatı: 53.74 TL
Motorin litre fiyatı: 54.51 TL
LPG litre fiyatı: 28.33 TL
Bursa
Benzin litre fiyatı: 53.55 TL
Motorin litre fiyatı: 54.13 TL
LPG litre fiyatı: 27.88 TL
AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?
Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor.
Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.