Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Magazin POTADA! MasterChef dokunulmazlık oyunu kim kazandı? 17 Aralık 2025 Çarşamba MasterChef eleme adayı kim oldu?

        MasterChef dokunulmazlık oyunu kim kazandı? 17 Aralık 2025 MasterChef eleme adayı kim oldu?

        MasterChef'te heyecan haftanın üçüncü dokunulmazlık oyunu ile sürdü. Mavi ve kırmızı takım yarışmacıları, takım oyununu kazanmak için kıyasıya bir mücadelenin içine girdi. Gecenin konsepti ateş oldu. Takım oyununu kaybeden ekip, bireysel dokunulmazlık oyununun ardından, eleme potasına gidecek üçüncü eleme adayını belirledi. Peki, "MasterChef dokunulmazlık oyunu kim kazandı? 17 Aralık MasterChef eleme adayı kim oldu?" İşte 17 Aralık Çarşamba MasterChef dokunulmazlığı kazanan takım...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 17.12.2025 - 20:03 Güncelleme: 18.12.2025 - 10:10
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        MasterChef Türkiye'de heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Birbirinden zorlu tariflerin yapıldığı, rekabetin her geçen gün arttığı programda yarışmacılar dokunulmazlık oyununu kazanmak için karşı karşıya geldi. Hatırlanacağı gibi haftanın ikinci takım oyunu mavi takım kazanırken, kırmızı takımdan Sergen eleme potasına giden yarışmacı olmuştu. Peki, MasterChef dokunulmazlık oyunu kim kazandı? 17 Aralık Çarşamba MasterChef eleme adayı kim oldu? İşte MasterChef'in son bölümünde yaşanan gelişmeler...

        2

        MASTERCHEF DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

        MasterChef'te haftanın üçüncü dokunulmazlık oyununu kırmızı takım kazandı.

        3

        MASTERCHEF BİREYSEL DOKUNULMAZLIK OYUNUNU HANGİ YARIŞMACI KAZANDI?

        Takım oyununu kaybeden maviler kendi aralarında dokunulmazlığı almak için kıyasıya bir mücadeleye girdi. Günün sonunda en başarılı yemeği yapan Ayaz bireysel dokunulmazlığın sahibi olacak.

        4

        MASTERCHEF HAFTANIN ELEME ADAYLARI KİMLER OLDU?

        Haftanın üçüncü eleme adayı Alican oldu.

        5

        MASTERCHEF'TE TAKIMLAR NASIL OLDU?

        MasterChef'te yeni haftanın takımları belli oldu.

        Mavi Takım

        Kıvanç (Takım Kaptanı)

        Çağatay

        Barbaros

        Özkan

        Hakan

        Ayaz

        Batuhan

        Alican

        Tolga

        6

        Kırmızı Takım

        Dilara (Takım Kaptanı)

        Sergen

        Eren

        Kerem

        Sezer

        Eda

        Erim

        Beyza

        Hasan

        7

        MASTERCHEF KİM ELENDİ?

        MasterChef'te Barış ve Semih elenen yarışmacılar oldu.

        Emekli banka promosyonu veren bankalar listesi
        Emekli banka promosyonu veren bankalar listesi
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Ünlülere uyuşturucu soruşturması
        Ünlülere uyuşturucu soruşturması
        Okan Karacan gözaltına alındı
        Okan Karacan gözaltına alındı
        Galatasaray kupada sahne alıyor!
        Galatasaray kupada sahne alıyor!
        Hareketli dakikalar! Polis ateş açıp durdurdu!
        Hareketli dakikalar! Polis ateş açıp durdurdu!
        Annesini kurtarmaya çalışırken hayatını kaybetti
        Annesini kurtarmaya çalışırken hayatını kaybetti
        2026’da gökyüzünde neler olacak?
        2026’da gökyüzünde neler olacak?
        Maduro'dan Trump'a yanıt
        Maduro'dan Trump'a yanıt
        Cinsel istismar, tehdit, şiddet... Büyük dram!
        Cinsel istismar, tehdit, şiddet... Büyük dram!
        16 yaşında kız çocuğu... Evinde silahla vurulup öldürüldü!
        16 yaşında kız çocuğu... Evinde silahla vurulup öldürüldü!
        Klavyedeki harfler neden alfabetik değil?
        Klavyedeki harfler neden alfabetik değil?
        708 Euro ile başladı 520’ye düştü
        708 Euro ile başladı 520’ye düştü
        Trump ulusa seslendi, ilk yılındaki icraatlarını anlattı
        Trump ulusa seslendi, ilk yılındaki icraatlarını anlattı
        Trabzonspor'a kupada Alanyaspor şoku!
        Trabzonspor'a kupada Alanyaspor şoku!
        Trump: Petrol haklarımızı geri istiyoruz
        Trump: Petrol haklarımızı geri istiyoruz
        Sis ve pusa dikkat! Bugün hava nasıl olacak?
        Sis ve pusa dikkat! Bugün hava nasıl olacak?
        Süper Lig'de piyasa değerleri güncellendi!
        Süper Lig'de piyasa değerleri güncellendi!
        Warner Bros'tan Paramount'a red!
        Warner Bros'tan Paramount'a red!
        200 milyon yıllık, binlerce ayak izi! İlk kez paylaşıldı
        200 milyon yıllık, binlerce ayak izi! İlk kez paylaşıldı
        Antalya, Los Angeles ve Dubai'yi geçti
        Antalya, Los Angeles ve Dubai'yi geçti
        Ölümüne yol açan doktor artık taksici
        Ölümüne yol açan doktor artık taksici