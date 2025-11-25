Habertürk
        Prematüre doğan 570 gramlık Ayliz Nida 1 yaşına ulaştı - Haberler | Sağlık Haberleri

        Prematüre doğan 570 gramlık Ayliz Nida 1 yaşına ulaştı

        Afyonkarahisar'da 570 gram dünyaya gelince yaşaması için hastanede 100 günlük bir tedavi süreci uygulanan Ayliz Nida, ailesinin ve doktorlarının özverisiyle yaşını doldurdu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.11.2025 - 14:13 Güncelleme: 25.11.2025 - 14:16
        Prematüre doğan 570 gramlık Ayliz Nida 1 yaşına ulaştı
        Riskli gebelik nedeniyle yakından takip edilen Keziban Elen (36), hamileliğin 28. haftasında Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi (AFSÜ) Hastanesinde kızını dünyaya getirdi.

        Ayliz Nida adı verilen 570 gramlık bebeğin yaşaması için doktorlar ve Elen çifti ellerinden geleni yaptı.

        Yeni Doğan Yoğun Bakım Ünitesinde 100 günlük tedavi sürecinin ardından taburcu edilen bebek, 1 yaşına ulaştı.

        "1 GRAMIN NE KADAR BÜYÜK RAKAM OLDUĞUNU ÖĞRENDİK"

        Keziban Elen, iki çocuğunun da prematüre dünyaya geldiğini söyledi. Büyük kızının şu an 10 yaşında olduğuna değinen Elen, bebekleri dünyaya geldiğinde korktuklarını ama kızından dolayı tecrübelerinin bulunduğunu anlattı.

        Bebeğinin ablasına göre daha küçük doğduğu için endişelerinin haliyle fazla olduğunu belirten Elen, "Bebeğimiz çok küçüktü. Çok zorlu bir süreç geçirdik. Ben 38 gün hastanede yattım. Doğumdan sonra 100 gün kuvöz sürecimiz oldu. 100 günde 1 gramın ne kadar büyük bir rakam olduğunu öğrendik. 100 günün sonunda, 1 kilo 800 gramken hastaneden çıktık. Kontrollerimiz hala sürüyor" diye konuştu.

        Elen, kendilerine desteklerini ilk günden itibaren esirgemeyen doktorlara minnettar olduklarını ifade etti.

        Baba İsmail Elen (41) zorlu süreci geride bıraksalar da kontrol sürecini hiç aksatmadıklarını, kızının durumunun iyi olduğunu söyledi.

        "AİLENİN TEDAVİYE KATKISI SÜRECE OLUMLU YANSIDI"

        AFSÜ Tıp Fakültesi Yeni Doğan Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Ahmet Afşin Kundak, yoğun bakım sırasında annenin önceki deneyiminden dolayı rahat ettiklerini dile getirdi.

        Aileyle uyumlu şekilde süreci yönettiklerini vurgulayan Kundak, "Gerek süt tedariki, gerek yoğun bakım kurallarına uyma açısından her şey güzel ilerledi. Bebeğin evdeyken de bakımı iyi yapıldı. Aile, özellikle göz kontrolleri, işitme kontrolleri, diğer birtakım enfeksiyonlara karşı koruma protokolleri açısından da gayet bilinçli olduğu için takiplerinde hiçbir sorun yaşanmadı. Bebeğimiz şu anda da gayet iyi" diye konuştu.

