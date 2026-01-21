Prematüre ikizler, anjiyoyla hayata tutundu

Hatay'da yaşayan Hanife-Ercan Hekimoğlu çifti, 3 kız çocuklarının ardından 8 yıl sonra ikiz bebek beklediklerini öğrendi. İkiz gebelik nedeniyle yapılan kontroller sırasında erken doğum riski saptanınca anne Hanife Hekimoğlu, Ankara'daki Bilkent Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. Hanife Hekimoğlu, geçen yıl 22 Ekim'de 30 hafta 5 günlük olan ikiz bebeklerini prematüre olarak dünyaya getirdi. İkizlerden 1 kilo 580 gram olarak doğan Duru ile 940 gram doğan Defne'de kalp rahatsızlıkları belirlendi. Pulmoner kapak darlığı bulunan Duru'ya doğumdan sonra 4'üncü gün, aort koarktasyonu saptanan Defne'ye yeterli kiloya ulaşınca 36'ncı günde anjiyo uygulaması yapıldı. İkizler, bir süre yoğun bakımda kaldıktan sonra sağlıklarına kavuşarak taburcu edildi.

"YAŞAMALARINI, DOĞMALARINI BEKLEDİK"

Hanife Hekimoğlu, hamileliği boyunca düzenli olarak kontrollerine gittiğini söyleyerek, "8 yıldan sonra gelen bir gebelik olduğu için bizim için sürpriz oldu. Sonra bekledik; yaşamalarını bekledik, doğumlarını bekledik. Duru doğdu, bir dakika sonra Defne doğdu. Çok tuhaf bir duyguydu. İkisinin de yaşama şansı çok düşüktü. Kalple ilgili ilk sorunları öğrendiğimde ise çok üzüldüm. Zaten anne karnındayken de hep küçük olanla sıkıntımız vardı ama kalple ilgili bir sıkıntımız yoktu. Doğduktan sonra ikisinde de sıkıntı olduğunu öğrendik. Ama yapacak bir şey yoktu, 'Allah'ın dediği olur' dedik. 'Rızkı varsa zaten yaşarlar, peşine düşeriz' dedik. Anjiyo oldular. Çok uzun bir süreçti. Çok bekledim. Çok şükür, şimdi çok iyiler. Duru'yu 47 gün, Defne'yi ise 69 günde kuvözden aldım" dedi.

"HER İKİ GİRİŞİM DE BAŞARILI OLDU" Ankara Bilkent Şehir Hastanesi Çocuk Kardiyoloji Kliniği’nden Prof. Dr. İbrahim Ece ise prematüre ikiz bebeklerin 30 haftalık doğduklarını söyleyerek, "Bebeklerden biri 940 gram, diğeri 1500 gram doğdu. Oldukça düşük doğum ağırlıklı bebeklerdi. Bunun yanı sıra her ikisinde de konjenital kalp hastalığı vardı. Defne'de aort koarktasyonu dediğimiz şah damarının darlığı mevcuttu. Duru'da tam tersi olarak pulmoner arter kapağında darlık vardı. Bunlar, önemli konjenital kalp hastalıklarıydı ve müdahale edilmesi gerekiyordu. Ekibimizle birlikte uygun zamanı bekledik. Öncelikle Duru'ya müdahale ettik. Balon anjiyoplasti dediğimiz, anjiyoda balonla genişletme işlemini uyguladık. Kasık damarından girerek işlemi gerçekleştirdik. Duru'nun durumu Defne'ye kıyasla bizim açımızdan biraz daha kolaydı. Prematüre olmaları, erken doğmaları ve düşük doğum ağırlıklı olmaları zaten başlı başına ek risk oluşturuyordu ancak işlem başarılı geçti. Ardından Defne'yi işleme aldık. Defne’nin işlemi daha zordu çünkü atar damarını kullanmak zorundaydık. Şah damarında darlık olduğu için femoral arter dediğimiz kasık atar damarını kullanamazdık. Kilosu nedeniyle bu damar hayati risk oluşturuyordu. Bu nedenle boyun atar damarını kullanmak zorunda kaldık. Çok küçük bir kılıf kullanarak bu işlemi başardık. Kateter kullanmadan, özel bir teknikle işlemi gerçekleştirdik. Her iki girişim de başarılı oldu" diye konuştu.