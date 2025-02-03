Chelsea- West Ham maçına sayılı saatler kaldı. Son yedi Premier Lig karşılaşmasında yalnızca bir kez kazanan Chelsea, son altı lig mücadelesinin beşinde öne geçmesine rağmen puan kaybı yaşadı. Öte yandan, son yedi deplasman maçında gol bulan West Ham, dış sahada skor üretmeyi başarsa da olumsuz sonuçlara engel olamadı. Maç saatinin yaklaşmasıyla karşılaşmaya dair araştırmalar hız kazandı. Peki, Chelsea- West Ham maçı ne zaman ve hangi kanalda?