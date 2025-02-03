Chelsea- West Ham maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
Premier Lig'de 24. haftanın kapanış maçında Chelsea, West Ham'ı konuk ediyor. Lig'de oynadığı 23 karşılaşmada 11 galibiyet, 7 beraberlik, 5 mağlübiyetle 40 puan toplayan Chelsea 6. sırada bulunuyor. Öte yandan bu sezon beklenen performansın altında kalan West Ham 27 puanla 15. olarak yer alıyor. Karşılaşma öncesinde futbolseverler maç ile ilgili detayları araştırıyor. Peki, Chelsea- West Ham maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
Chelsea- West Ham maçına sayılı saatler kaldı. Son yedi Premier Lig karşılaşmasında yalnızca bir kez kazanan Chelsea, son altı lig mücadelesinin beşinde öne geçmesine rağmen puan kaybı yaşadı. Öte yandan, son yedi deplasman maçında gol bulan West Ham, dış sahada skor üretmeyi başarsa da olumsuz sonuçlara engel olamadı. Maç saatinin yaklaşmasıyla karşılaşmaya dair araştırmalar hız kazandı. Peki, Chelsea- West Ham maçı ne zaman ve hangi kanalda?
CHELSEA- WEST HAM MAÇI NE ZAMAN?
Chelsea- West Ham maçı 3 Şubat Pazartesi (bugün) 23.00'de oynanacak.
CHELSEA- WEST HAM MAÇI HANGİ KANALDA?
Stamford Bridge'de oynanacak karşılaşma beİN Sports 3'ten canlı yayınlanacak.