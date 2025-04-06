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        Haberler Spor Futbol İngiltere Premier Lig'de küme düşen ilk takım - Futbol Haberleri

        Premier Lig'de küme düşen ilk takım

        İngiltere Premier Ligi'nin 31. haftasında deplasmanda Tottenham'a 3-1 yenilen Southampton, sezonun bitimine 7 hafta kala 10 puanla sonuncu sırada yer alarak küme düşme düştü. Premier Lig'de bu sezon küme düşen ilk takım Southampton oldu.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 06.04.2025 - 18:43 Güncelleme: 06.04.2025 - 18:43
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        Premier Lig'de küme düşen ilk takım!
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        İngiltere Premier Ligi'nin 31. haftasında Tottenham, evinde Southampton'ı konuk etti. Tottenham Hotspur Stadyumu'nda kazanan 3-1'lik skorla ev sahibi oldu.

        Tottenham'a galibiyeti getiren golleri 13 ile 42. dakikalarda Brennan Johnson ve 90+6. dakikada penaltıdan Mathys Tel kaydetti. Southampton'ın tek golü ise 90. dakikada Mateus Fernandes'ten geldi.

        Bu sonuçla birlikte 4 maç sonra ilk kez kazanan Angelos Postecoglou'nun öğrencileri, 37 puana ulaştı ve 13. sıraya yerleşti.

        SOUTHAMPTON KÜME DÜŞTÜ

        Ligde bu sezon yalnızca 2 galibiyeti olan Southampton ise 10 puanla son sırada konumlandı. Premier Lig'de sezonun bitimine 7 hafta kala Southampton'ın küme düşmesi kesinleşti.

        Premier Lig'de bir sonraki hafta Tottenham, deplasmanda Wolverhampton ile karşılaşacak. Southampton ise Aston Villa'yı konuk edecek.

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