Premier Lig'de küme düşen ilk takım!

İngiltere Premier Ligi'nin 31. haftasında Tottenham, evinde Southampton'ı konuk etti. Tottenham Hotspur Stadyumu'nda kazanan 3-1'lik skorla ev sahibi oldu.

Tottenham'a galibiyeti getiren golleri 13 ile 42. dakikalarda Brennan Johnson ve 90+6. dakikada penaltıdan Mathys Tel kaydetti. Southampton'ın tek golü ise 90. dakikada Mateus Fernandes'ten geldi.

Bu sonuçla birlikte 4 maç sonra ilk kez kazanan Angelos Postecoglou'nun öğrencileri, 37 puana ulaştı ve 13. sıraya yerleşti.

SOUTHAMPTON KÜME DÜŞTÜ

Ligde bu sezon yalnızca 2 galibiyeti olan Southampton ise 10 puanla son sırada konumlandı. Premier Lig'de sezonun bitimine 7 hafta kala Southampton'ın küme düşmesi kesinleşti.

Premier Lig'de bir sonraki hafta Tottenham, deplasmanda Wolverhampton ile karşılaşacak. Southampton ise Aston Villa'yı konuk edecek.