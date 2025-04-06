Premier Lig'de küme düşen ilk takım
İngiltere Premier Ligi'nin 31. haftasında deplasmanda Tottenham'a 3-1 yenilen Southampton, sezonun bitimine 7 hafta kala 10 puanla sonuncu sırada yer alarak küme düşme düştü. Premier Lig'de bu sezon küme düşen ilk takım Southampton oldu.
İngiltere Premier Ligi'nin 31. haftasında Tottenham, evinde Southampton'ı konuk etti. Tottenham Hotspur Stadyumu'nda kazanan 3-1'lik skorla ev sahibi oldu.
Tottenham'a galibiyeti getiren golleri 13 ile 42. dakikalarda Brennan Johnson ve 90+6. dakikada penaltıdan Mathys Tel kaydetti. Southampton'ın tek golü ise 90. dakikada Mateus Fernandes'ten geldi.
Bu sonuçla birlikte 4 maç sonra ilk kez kazanan Angelos Postecoglou'nun öğrencileri, 37 puana ulaştı ve 13. sıraya yerleşti.
SOUTHAMPTON KÜME DÜŞTÜ
Ligde bu sezon yalnızca 2 galibiyeti olan Southampton ise 10 puanla son sırada konumlandı. Premier Lig'de sezonun bitimine 7 hafta kala Southampton'ın küme düşmesi kesinleşti.
Premier Lig'de bir sonraki hafta Tottenham, deplasmanda Wolverhampton ile karşılaşacak. Southampton ise Aston Villa'yı konuk edecek.