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        Haberler Bilgi Magazin Prens 3. sezon tarihi nedir, yeni sezon ne zaman başlıyor? Prens dizisi yeni sezon ilk bölüm ne zaman yayınlanacak?

        Prens 3. sezon ne zaman yayınlanacak? İşte Prens 3. sezon tarihi

        Bir internet dizisi olan Prens, 3. sezonu ile seyirci karşına çıkmaya hazırlanıyor. Yeni sezondan ikinci tanıtımın gelmesiyle, izleyiciler yeni sezon tarihini araştırmaya başladı. Peki, Prens 3. sezon ne zaman? İşte, detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 21.03.2025 - 13:03 Güncelleme: 21.03.2025 - 13:03
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        16 Haziran 2023'te ilk bölümü ile ekranlara gelen ve başrolünü Giray Altınok'un oynadığı Prens dizisinin 3. sezonundan ilk fragman geldi. Senaryosu Giray Altınok ve Kerem Özdoğan tarafından yazılan dizinin yeni sezon tarihi merak edilmeye başlandı. Peki, Prens 3. sezon tarihi nedir?

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        PRENS 3. SEZON NE ZAMAN?

        Prens'in 3. sezonundan ikinci tanıtım yayınlandı. Henüz resmi olarak net tarih paylaşılmasa da 3. sezonun 2025’in ilkbahar aylarında izleyiciyle buluşacağı tahmin ediliyor. Platformun önümüzdeki günlerde kesin yayın takvimini açıklaması bekleniyor.

        3

        PRENS 2. SEZONDA NELER OLDU?

        Macarlara karşı kazanılan zaferden sonra Prens, zafer sarhoşluğu yaşarken saraya Kuzeyden bir elçi gelir. İsveç Kralı'nın çağrısıyla Prens, Vikingler Diyarı'na doğru macera dolu bir yolculuğa çıkar. Yolda karşısına çıkan korsanların teklifiyle hiçbir şey beklendiği gibi gitmezken, Bongomya'da da işler karışır.

        4

        PRENS DİZİSİ OYUNCULARI

        Giray Altınok

        Ceyda Düvenci

        Aslı Tandoğan

        Serdar Orçin

        Çağdaş Onur Öztürk

        5

        Kerem Özdoğan

        Derya Pınar Ak

        Bahadır Vatanoğlu

        Onur Özaydın

        Çağlar Ertuğrul

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